Choca acelerado contra luminaria y termina volcando al sur de Saltillo

Con daños considerables resultó un automóvil Toyota luego de que su conductor volcara tras impactarse contra una luminaria ubicada en el camellón central, a la altura de la colonia Privadas La Estrella, al sur de Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando el involucrado transitaba sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en dirección de sur a norte. TE PUEDE INTERESAR: Vuelca tras impactarse contra camioneta estacionada en Saltillo; presuntamente ebrio

Presuntamente, debido al exceso de velocidad, al tomar una curva en la intersección con la calle Jesús Berlanga Farías, el conductor perdió el control del volante, lo que ocasionó que subiera al camellón central y posteriormente se impactara contra una luminaria, provocando que el vehículo volcara sobre su costado izquierdo. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes. Con ayuda de algunas personas, el automóvil fue colocado nuevamente sobre sus cuatro ruedas.