Choca camioneta contra vehículo detenido y se da a la fuga en Saltillo; familia se encontraba a bordo (video)

Un aparatoso accidente se suscitó sobre calles del centro de Saltillo, luego de que el conductor de una camioneta de la marca GMC se impactó por alcance contra un vehículo de la marca Volkswagen, el cual se encontraba detenido. Al interior de la unidad siniestrada viajaba una familia junto con un menor de edad. Tras lo sucedido, el responsable huyó del lugar. Los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas, cuando el señalado como responsable transitaba sobre la calle General Ramón Corona con dirección de oriente a poniente.

Metros adelante de la intersección con la calle Xicoténcatl, perdió el control del volante debido al exceso de velocidad, lo que ocasionó que se impactara de manera aparatosa contra la parte trasera de un vehículo modelo Vento, el cual se encontraba detenido sobre el acotamiento, a punto de incorporarse a la vialidad. Tras el impacto, el vehículo afectado salió proyectado contra la acera opuesta, mientras que el responsable huyó del sitio con rumbo desconocido.

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Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo de las autoridades. De igual manera, se requirió la presencia de una ambulancia, pues al interior del vehículo sedán se encontraban adultos mayores y un menor de al menos dos años. Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido, además de entablar una conversación con los afectados para que les relataran lo sucedido.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los integrantes de la familia. Afortunadamente, no sufrieron lesiones de consideración, por lo que fueron dejados en el sitio. En cuanto al responsable, no se dio con su paradero, por lo que se les indicó a los afectados que deben acudir al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se abrirá una carpeta de investigación para dar con su paradero. Afortunadamente, una cámara de seguridad logró captar el momento, por lo que se obtuvieron las placas de la unidad responsable, lo cual ayudará a su búsqueda para que se haga responsable por lo sucedido.