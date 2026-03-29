Saltillo: joven termina en canal tras evitar chocar con unidad descompuesta en Fundadores

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Saltillo
/ 29 marzo 2026
    Saltillo: joven termina en canal tras evitar chocar con unidad descompuesta en Fundadores
    La unidad quedó con daños materiales luego de salir del camino. MARTÍN ROJAS

El incidente movilizó a automovilistas que circulaban por la zona, quienes se detuvieron para brindar apoyo inmediato al conductor antes del arribo de las autoridades

Un joven automovilista protagonizó un accidente durante la noche de este sábado en el bulevar Fundadores, al oriente de Saltillo, luego de realizar una maniobra evasiva para no impactar un vehículo averiado, lo que lo llevó a caer a un canal pluvial.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas, a la altura del hotel La Torre, donde el conductor de un Volkswagen Beetle se desplazaba de poniente a oriente y se encontró con una camioneta detenida sobre uno de los carriles.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ignora-semaforo-en-rojo-y-desata-fuerte-choque-en-saltillo-EN19724541

Al intentar esquivarla de último momento, perdió el control de la unidad, subió al camellón central y salió proyectado hacia el canal, donde finalizó su trayecto.

$!Automovilistas auxiliaron al conductor tras el accidente en bulevar Fundadores.
Automovilistas auxiliaron al conductor tras el accidente en bulevar Fundadores. MARTÍN ROJAS

Automovilistas que presenciaron el incidente detuvieron su marcha para auxiliar al joven, quien logró salir por su propio pie sin lesiones de gravedad.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido y coordinar el retiro del vehículo con apoyo de una grúa.

A pesar de lo aparatoso del percance, no hubo personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales.

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