Saltillo: joven termina en canal tras evitar chocar con unidad descompuesta en Fundadores

Un joven automovilista protagonizó un accidente durante la noche de este sábado en el bulevar Fundadores, al oriente de Saltillo, luego de realizar una maniobra evasiva para no impactar un vehículo averiado, lo que lo llevó a caer a un canal pluvial.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas, a la altura del hotel La Torre, donde el conductor de un Volkswagen Beetle se desplazaba de poniente a oriente y se encontró con una camioneta detenida sobre uno de los carriles.