$!Saltillo: Lizeth evita la cárcel temporalmente por fraude de más de 70 mdp y negocia con víctimas

El caso de Lizeth, la mujer que enfrenta cerca de una veintena de denuncias que suman aproximadamente 70 millones de pesos por la venta de propiedades que no le pertenecían, continúa su curso legal marcado por sentencias, apelaciones y acuerdos de último momento.

La defensa de Lizeth, encabezada por el abogado Ricardo Giovanni Hernández Espitia, logró un avance significativo la semana pasada, específicamente el 8 de noviembre, al alcanzar un acuerdo con algunas de las víctimas, realizando pagos durante la audiencia para evitar la continuidad del juicio en una de las denuncias.

SITUACIÓN ACTUAL: SUSPENSIÓN DEFINITIVA

Lizeth fue declarada culpable de fraude en un juicio que agrupó cuatro denuncias por un monto total de 4.5 millones de pesos, en octubre de 2024. Desde entonces, ha evitado su ingreso al penal.

Recientemente se informó que le fue otorgada la suspensión definitiva en el marco de un amparo indirecto que aún está en curso. Esto significa que, por el momento, Lizeth no ingresará al penal para cumplir la sanción de 15 años derivada de las sentencias. Estas cuatro condenas ya fueron confirmadas en segunda instancia.