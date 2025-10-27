Huye motociclista tras derrapar; deja lesionado a su acompañante en Saltillo

Saltillo
/ 27 octubre 2025
    Huye motociclista tras derrapar; deja lesionado a su acompañante en Saltillo
    El lesionado fue llevado a la Clínica 2 del IMSS con múltiples golpes, tras ser abandonado por su compañero. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El hombre fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado en condición estable a la Clínica 2 del IMSS; presentaba aliento alcohólico al momento de la atención

Un hombre fue abandonado por su acompañante tras participar en un accidente vial la mañana de este lunes en calles de la colonia El Cerrito, en Saltillo, a donde acudieron los cuerpos de urgencias médicas.

Los tripulantes de la motocicleta circulaban alrededor de las 6:30 horas por la calle La Lomita, cuando en cuestión de segundos ocurrió el percance.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al motociclista lesionado antes de trasladarlo al hospital.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al motociclista lesionado antes de trasladarlo al hospital. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De acuerdo con testigos, la unidad derrapó y ambos ocupantes cayeron al pavimento; sin embargo, el conductor, quien aparentemente no resultó lesionado, se retiró del lugar dejando a su acompañante herido.

$!Autoridades municipales aseguraron la unidad y recabaron información sobre el conductor que huyó.
Autoridades municipales aseguraron la unidad y recabaron información sobre el conductor que huyó. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La persona lesionada fue identificada como David León ¨N¨, de 36 años, quien presentó múltiples golpes y excoriaciones. Se informó que al momento de ser atendido mostraba aliento alcohólico.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención en el sitio y posteriormente lo trasladaron en condición estable a la Clínica 2 del IMSS. La motocicleta fue asegurada por la autoridad municipal, que tomó conocimiento del accidente.

Ulises Martínez

