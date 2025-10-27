Huye motociclista tras derrapar; deja lesionado a su acompañante en Saltillo

Un hombre fue abandonado por su acompañante tras participar en un accidente vial la mañana de este lunes en calles de la colonia El Cerrito, en Saltillo, a donde acudieron los cuerpos de urgencias médicas.

Los tripulantes de la motocicleta circulaban alrededor de las 6:30 horas por la calle La Lomita, cuando en cuestión de segundos ocurrió el percance.

