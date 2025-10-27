Huye motociclista tras derrapar; deja lesionado a su acompañante en Saltillo
El hombre fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado en condición estable a la Clínica 2 del IMSS; presentaba aliento alcohólico al momento de la atención
Un hombre fue abandonado por su acompañante tras participar en un accidente vial la mañana de este lunes en calles de la colonia El Cerrito, en Saltillo, a donde acudieron los cuerpos de urgencias médicas.
Los tripulantes de la motocicleta circulaban alrededor de las 6:30 horas por la calle La Lomita, cuando en cuestión de segundos ocurrió el percance.
De acuerdo con testigos, la unidad derrapó y ambos ocupantes cayeron al pavimento; sin embargo, el conductor, quien aparentemente no resultó lesionado, se retiró del lugar dejando a su acompañante herido.
La persona lesionada fue identificada como David León ¨N¨, de 36 años, quien presentó múltiples golpes y excoriaciones. Se informó que al momento de ser atendido mostraba aliento alcohólico.
Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención en el sitio y posteriormente lo trasladaron en condición estable a la Clínica 2 del IMSS. La motocicleta fue asegurada por la autoridad municipal, que tomó conocimiento del accidente.