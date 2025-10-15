Reprograman audiencia por delitos de violencia y abuso sexual en Saltillo; cómplices permanecen prófugos

Uno de los tres presuntos responsables acusados por los delitos de violencia y abuso sexual, en Saltillo, compareció ante la autoridad. Pedro ¨N¨ se presentó ante la sala número uno del Centro de Justicia Penal, donde se le sigue la causa 249/2022.

Mientras tanto, sus cómplices, Rolando Ismael ¨N¨ y Juan Carlos ¨N¨, fueron declarados prófugos de la justicia, ya que los domicilios donde supuestamente residían, ubicados en la colonia Lomas de Zapalinamé, se encontraban deshabitados.

Ante esta situación, la juez requerirá una orden de aprehensión para que ambos continúen su proceso recluidos en el penal varonil.

Durante la audiencia se notificó que los implicados se habían comunicado mediante medios electrónicos, como correos electrónicos y mensajes telefónicos. Asimismo, se informó que la audiencia se reprogramó para el próximo 8 de diciembre, fecha en la que también se espera la comparecencia de la víctima.

Los hechos que dieron origen al caso ocurrieron en 2022, cuando Pedro sostuvo una discusión con un familiar que casi llega a los golpes. En medio del conflicto, intervinieron dos amigos para separar a la víctima, quienes posteriormente denunciaron a los implicados por incurrir en abuso sexual.