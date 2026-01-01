Choca ‘El Pocholo’, huye del lugar y abandona a su acompañante en Saltillo; iban rumbo a Mazatlán (video)

Saltillo
/ 1 enero 2026
    Choca ‘El Pocholo’, huye del lugar y abandona a su acompañante en Saltillo; iban rumbo a Mazatlán (video)
    El vehículo compacto quedó con severos daños tras impactarse contra una camioneta estacionada en el cruce de Martín Solís y Cristóbal Pereas, en la colonia Fundadores. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Vecinos intervinieron para apagar el incendio incipiente del vehículo, mientras autoridades recaban evidencia en video para establecer responsabilidades por los daños

Después de chocar contra una camioneta estacionada, un automovilista estuvo a punto de provocar el incendio de su vehículo y, para evadir su responsabilidad, se dio a la fuga en Saltillo, dejando abandonada a su acompañante, a quien presuntamente trasladaría a Mazatlán.

El accidente fue reportado al número de emergencias 911 alrededor de las 12:00 horas, alertando sobre un percance ocurrido en el cruce de las calles Martín Solís y Cristóbal Pereas, en la colonia Fundadores, donde se indicaba que había una persona lesionada y un vehículo que comenzaba a incendiarse.

TE PUEDE INTERESAR: Deja fiesta de Año Nuevo 16 detenidos en Saltillo

$!La acompañante del conductor permaneció en el lugar del accidente luego de que el automovilista se diera a la fuga tras el impacto.
La acompañante del conductor permaneció en el lugar del accidente luego de que el automovilista se diera a la fuga tras el impacto. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras escuchar un fuerte impacto, vecinos del sector salieron de sus domicilios para verificar lo ocurrido y observaron el automóvil con llamas incipientes, por lo que auxiliaron para sofocar el fuego. En ese momento, el conductor aprovechó la confusión para retirarse del lugar, dejando a su acompañante.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, no logró percatarse con claridad de lo sucedido, únicamente sintió un doble impacto y posteriormente observó cómo su pareja, identificado únicamente como “El Pocholo”, de 41 años, se alejaba del sitio. La acompañante intentó comunicarse con él vía telefónica para que regresara, pero este se negó y optó por enviar a conocidos contactados mediante aplicaciones para auxiliarla.

$!Elementos de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y recabar información que permita deslindar responsabilidades.
Elementos de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y recabar información que permita deslindar responsabilidades. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Autoridades solicitaron el video de lo ocurrido, el cual fue compartido para determinar la responsabilidad del conductor. Aunque hasta el momento no se ha tenido mayor información sobre su paradero, dicho material será utilizado para fincar responsabilidades por los daños ocasionados.

