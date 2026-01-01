Choca ‘El Pocholo’, huye del lugar y abandona a su acompañante en Saltillo; iban rumbo a Mazatlán (video)
Vecinos intervinieron para apagar el incendio incipiente del vehículo, mientras autoridades recaban evidencia en video para establecer responsabilidades por los daños
Después de chocar contra una camioneta estacionada, un automovilista estuvo a punto de provocar el incendio de su vehículo y, para evadir su responsabilidad, se dio a la fuga en Saltillo, dejando abandonada a su acompañante, a quien presuntamente trasladaría a Mazatlán.
El accidente fue reportado al número de emergencias 911 alrededor de las 12:00 horas, alertando sobre un percance ocurrido en el cruce de las calles Martín Solís y Cristóbal Pereas, en la colonia Fundadores, donde se indicaba que había una persona lesionada y un vehículo que comenzaba a incendiarse.
Tras escuchar un fuerte impacto, vecinos del sector salieron de sus domicilios para verificar lo ocurrido y observaron el automóvil con llamas incipientes, por lo que auxiliaron para sofocar el fuego. En ese momento, el conductor aprovechó la confusión para retirarse del lugar, dejando a su acompañante.
De acuerdo con el testimonio de la mujer, no logró percatarse con claridad de lo sucedido, únicamente sintió un doble impacto y posteriormente observó cómo su pareja, identificado únicamente como “El Pocholo”, de 41 años, se alejaba del sitio. La acompañante intentó comunicarse con él vía telefónica para que regresara, pero este se negó y optó por enviar a conocidos contactados mediante aplicaciones para auxiliarla.
Autoridades solicitaron el video de lo ocurrido, el cual fue compartido para determinar la responsabilidad del conductor. Aunque hasta el momento no se ha tenido mayor información sobre su paradero, dicho material será utilizado para fincar responsabilidades por los daños ocasionados.