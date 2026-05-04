Choca empleado tras no respetar señalización, en Saltillo

Un empleado de una reconocida empresa de mantenimiento y construcción de redes de agua potable se pasó una señal de alto y provocó un fuerte accidente automovilístico en la colonia Anáhuac.

El probable responsable, Isbaín N., conducía un camión Ford de la compañía CIMAGUA y, en aparente estado de ebriedad, fue detenido por oficiales de Tránsito Municipal. Ahora deberá ser sometido a pruebas de alcoholemia y permanecer bajo arresto por un plazo de 48 horas.

El conductor aseguró que circulaba por la calle Tizoc en sentido de oriente a poniente. Al llegar al cruce con la calle Héctor Espinosa Galván, no respetó la señal de alto y se impactó contra un vehículo en movimiento. Se trata de un Ford Fusion color guindo, que era conducido por un joven estudiante identificado como Irving N.

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Tras el percance, el camión terminó sobre unas columnas protectoras de acero, a las que también causó daños. Los involucrados resultaron con golpes en distintas partes del cuerpo; sin embargo, ninguno requirió traslado a un hospital.

Permanecieron en el lugar a la espera de su compañía aseguradora para la evaluación de los daños materiales. Del accidente se hará cargo la Agencia del Ministerio Público, donde se deslindarán responsabilidades.