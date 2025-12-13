Choca por alcance a motociclista y lo deja lesionado al sur de Saltillo; responsable huye
Los familiares deberán presentar denuncia contra el conductor de un sedán color guindo que impacto al joven y huyó del lugar
Un joven motociclista resultó con una probable fractura después de que el conductor de un vehículo sedán color guindo lo chocara por alcance, esto a la altura de la colonia Lomas de Lourdes, en Saltillo. El responsable huyó del lugar.
Los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas, cuando un motociclista de 20 años transitaba sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza con dirección de sur a norte.
De manera inesperada, entre las calles Hyades y Paseo del Cortijo, el conductor de un vehículo sedán color guindo lo chocó por alcance, proyectando al conductor del vehículo de dos ruedas contra la carpeta asfáltica.
El responsable, al ver lo sucedido, huyó del lugar con rumbo desconocido.
Testigos de lo ocurrido se acercaron para brindarle ayuda, además de unos elementos de la Policía Estatal, quienes escucharon el impacto.
Los oficiales abanderaron la circulación, mientras que familiares arribaron al sitio para llevarse la motocicleta.
Elementos de Tránsito Municipal arribaron tras recibir el reporte mediante grupos de seguridad, mismos que tomaron conocimiento de lo ocurrido.
El joven se quejaba de un intenso dolor en uno de sus brazos, por lo que paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron para la valoración del lesionado, quien fue trasladado al Hospital General para su pronta atención médica, pues resultó con una probable fractura.
Finalmente, los oficiales les indicaron a los familiares cómo proceder para interponer una denuncia ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se abrirá una carpeta de investigación para dar con el responsable y deslindar responsabilidades.