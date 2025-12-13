Choca por alcance a motociclista y lo deja lesionado al sur de Saltillo; responsable huye

Un joven motociclista resultó con una probable fractura después de que el conductor de un vehículo sedán color guindo lo chocara por alcance, esto a la altura de la colonia Lomas de Lourdes, en Saltillo. El responsable huyó del lugar. Los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas, cuando un motociclista de 20 años transitaba sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza con dirección de sur a norte. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Alista Comisaría de Seguridad desfile navideño

De manera inesperada, entre las calles Hyades y Paseo del Cortijo, el conductor de un vehículo sedán color guindo lo chocó por alcance, proyectando al conductor del vehículo de dos ruedas contra la carpeta asfáltica. El responsable, al ver lo sucedido, huyó del lugar con rumbo desconocido. Testigos de lo ocurrido se acercaron para brindarle ayuda, además de unos elementos de la Policía Estatal, quienes escucharon el impacto. Los oficiales abanderaron la circulación, mientras que familiares arribaron al sitio para llevarse la motocicleta.