Saltillo: Alista Comisaría de Seguridad desfile navideño

El desfile navideño está programado para el viernes 19 de diciembre a las 5:00 p.m.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo anunció que ya se encuentra en preparación el tradicional desfile navideño, en el que participarán todas sus direcciones y agrupamientos especializados como parte de las acciones anuales de proximidad social.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix señaló que, para el alcalde Javier Díaz González, fortalecer la confianza entre ciudadanía y autoridades es una prioridad, por lo que durante todo el año se han impulsado actividades que acercan a la corporación con la población.

Estas incluyen apoyo directo a quien lo requiera, exhibiciones del trabajo policial, recorridos en colonias y zonas comerciales, así como programas como Cine en tu colonia e Infancia Segura.

Garza Félix informó que el desfile se realizará el viernes 19 de diciembre a partir de las 5:00 de la tarde. Además de los vehículos de la Comisaría, se espera la participación de unidades del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, lo que reforzará el atractivo del evento.

“En los desfiles anteriores hemos visto un crecimiento paulatino de la asistencia; niños, jóvenes y familias completas se toman fotografías con las y los elementos, y niñas y niños reciben obsequios”, destacó el comisionado.

$!El recorrido contempla varias calles principales de la ciudad y llegará a la Alameda Zaragoza, donde habrá obsequios.
El recorrido contempla varias calles principales de la ciudad y llegará a la Alameda Zaragoza, donde habrá obsequios. FOTO: CORTESÍA

El recorrido iniciará en las instalaciones de la Comisaría y avanzará por Pérez Treviño desde Echeverría hasta la calle Allende; continuará por Juárez, Morelos y Victoria, para llegar a la Alameda Zaragoza, donde se entregarán obsequios. Posteriormente seguirá por Emilio Carranza, bulevar Francisco Coss y bulevar Venustiano Carranza, hasta concluir en el bulevar Galerías.

El Gobierno Municipal reiteró que estas acciones buscan mantener una relación cercana con la población y promover espacios de convivencia segura durante la temporada navideña.

