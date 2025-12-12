Saltillo: Alista Comisaría de Seguridad desfile navideño

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo anunció que ya se encuentra en preparación el tradicional desfile navideño, en el que participarán todas sus direcciones y agrupamientos especializados como parte de las acciones anuales de proximidad social.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix señaló que, para el alcalde Javier Díaz González, fortalecer la confianza entre ciudadanía y autoridades es una prioridad, por lo que durante todo el año se han impulsado actividades que acercan a la corporación con la población.

Estas incluyen apoyo directo a quien lo requiera, exhibiciones del trabajo policial, recorridos en colonias y zonas comerciales, así como programas como Cine en tu colonia e Infancia Segura.

Garza Félix informó que el desfile se realizará el viernes 19 de diciembre a partir de las 5:00 de la tarde. Además de los vehículos de la Comisaría, se espera la participación de unidades del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, lo que reforzará el atractivo del evento.

“En los desfiles anteriores hemos visto un crecimiento paulatino de la asistencia; niños, jóvenes y familias completas se toman fotografías con las y los elementos, y niñas y niños reciben obsequios”, destacó el comisionado.