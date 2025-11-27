Choca, tira un poste y se va: apagón afecta fraccionamiento del norte de Saltillo

El conductor de una camioneta huyó luego de derribar un poste de concreto y dejar sin electricidad a un fraccionamiento residencial durante la madrugada de este jueves, en Saltillo. Según testigos, el responsable se encontraba en presunto estado de ebriedad y abandonó la zona a bordo de otro vehículo antes de la llegada de elementos de Tránsito Municipal.

El incidente ocurrió alrededor de las 01:00 horas, cuando una camioneta Nissan Frontier circulaba a exceso de velocidad por el bulevar Luis Donaldo Colosio, con dirección a Fundadores. Al llegar a la curva ubicada a la altura del fraccionamiento Lenna, cerca del edificio del Instituto Electoral de Coahuila, el conductor perdió el control.