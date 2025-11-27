Choca, tira un poste y se va: apagón afecta fraccionamiento del norte de Saltillo
Vecinos pidieron reductores de velocidad, al señalar que es la tercera vez en menos de un año que un vehículo derriba el mismo poste en ese tramo
El conductor de una camioneta huyó luego de derribar un poste de concreto y dejar sin electricidad a un fraccionamiento residencial durante la madrugada de este jueves, en Saltillo. Según testigos, el responsable se encontraba en presunto estado de ebriedad y abandonó la zona a bordo de otro vehículo antes de la llegada de elementos de Tránsito Municipal.
El incidente ocurrió alrededor de las 01:00 horas, cuando una camioneta Nissan Frontier circulaba a exceso de velocidad por el bulevar Luis Donaldo Colosio, con dirección a Fundadores. Al llegar a la curva ubicada a la altura del fraccionamiento Lenna, cerca del edificio del Instituto Electoral de Coahuila, el conductor perdió el control.
La unidad brincó la cuneta y chocó contra un poste de concreto, el cual cayó y arrastró cables de alta tensión, lo que provocó un corte de energía que dejó a oscuras a todo el sector. Testigos mencionaron que, menos de dos minutos después del impacto, una camioneta blanca llegó por el conductor y se lo llevó.
Elementos de Tránsito Municipal aseguraron el área y solicitaron una grúa para remolcar la camioneta dañada hacia un corralón. El poste derribado bloqueó por completo el bulevar Colosio en dirección a Fundadores, por lo que la vialidad permaneció cerrada durante los trabajos.
Cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad acudieron para iniciar las labores de reparación. Vecinos aprovecharon la presencia de las autoridades para solicitar reductores de velocidad, al señalar que es la tercera ocasión en menos de un año que un vehículo derriba el mismo poste.