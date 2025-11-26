Motociclista pisa charco y acaba en hospital tras derrapar

Saltillo
/ 26 noviembre 2025
    Motociclista pisa charco y acaba en hospital tras derrapar
    El accidente del motociclista fue reportado por vecinos al número de Emergencias. La Cruz Roja lo auxilió. FOTO: MARTÍN ROJAS

El hombre se llevó diversas lesiones en su trayecto por la colonia 7 de noviembre, en Saltillo

El conductor de una motocicleta Honda resultó lesionado después de caer al pavimento, según su versión, esto pasó cuando pasaba sobre un charco de agua en la colonia 7 de Noviembre.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, cuando el motociclista identificado como Jesús circulaba por el bulevar Saltillo, de sur a norte.

TE PUEDE INTERESAR: Recolector tropieza con rampa y resulta con fuerte lesión en la cabeza

Al llegar a la intersección con la calle Colina de los Robles, pasó sobre un charco que provocó que perdiera el control del manubrio y cayera aparatosamente sobre la carpeta asfáltica.

Testigos del accidente llamaron al 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento y abanderar la zona, con el fin de evitar otro percance.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al lesionado y posteriormente lo trasladaron a la clínica 82 del IMSS, donde se reportó su estado de salud como estable.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


IMSS
Honda
Cruz Roja

COMENTARIOS

