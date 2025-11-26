Motociclista pisa charco y acaba en hospital tras derrapar

El conductor de una motocicleta Honda resultó lesionado después de caer al pavimento, según su versión, esto pasó cuando pasaba sobre un charco de agua en la colonia 7 de Noviembre.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, cuando el motociclista identificado como Jesús circulaba por el bulevar Saltillo, de sur a norte.

TE PUEDE INTERESAR: Recolector tropieza con rampa y resulta con fuerte lesión en la cabeza

Al llegar a la intersección con la calle Colina de los Robles, pasó sobre un charco que provocó que perdiera el control del manubrio y cayera aparatosamente sobre la carpeta asfáltica.

Testigos del accidente llamaron al 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento y abanderar la zona, con el fin de evitar otro percance.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al lesionado y posteriormente lo trasladaron a la clínica 82 del IMSS, donde se reportó su estado de salud como estable.