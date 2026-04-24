Chocan en el centro de Saltillo y ambos alegan tener luz verde

Alegando que tenían la luz del semáforo en verde, dos automovilistas protagonizaron un accidente registrado la mañana de este viernes en la Zona Centro de Saltillo, hasta donde acudieron autoridades. El percance se reportó alrededor de las 07:00 horas, cuando un Mazda 3 circulaba por la calle Miguel Hidalgo. Al llegar al cruce con la avenida Presidente Cárdenas, fue impactado por un Ford Fiesta.

Tras el impacto, ambos vehículos presentaron daños materiales; sin embargo, ninguno de los ocupantes resultó lesionado ni requirió atención médica en el lugar. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente. Finalmente, la circulación en la zona se vio afectada de manera parcial mientras se llevaban a cabo las diligencias, por lo que los vehículos fueron movidos a un costado de la vialidad.

Debido a que ninguno de los conductores aceptó la responsabilidad y ambos aseguraron haber cruzado con la luz verde del semáforo, el caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades.