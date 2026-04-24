Chocan en el centro de Saltillo y ambos alegan tener luz verde

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Saltillo
/ 24 abril 2026
    Chocan en el centro de Saltillo y ambos alegan tener luz verde
    Los vehículos involucrados presentaron daños materiales tras el impacto registrado durante la mañana, sin que se reportaran personas lesionadas en el lugar. ULISES MARTÍNEZ

El incidente generó afectaciones momentáneas en la vialidad del primer cuadro de la ciudad, obligando a realizar maniobras para retirar los vehículos y restablecer la circulación

Alegando que tenían la luz del semáforo en verde, dos automovilistas protagonizaron un accidente registrado la mañana de este viernes en la Zona Centro de Saltillo, hasta donde acudieron autoridades.

El percance se reportó alrededor de las 07:00 horas, cuando un Mazda 3 circulaba por la calle Miguel Hidalgo. Al llegar al cruce con la avenida Presidente Cárdenas, fue impactado por un Ford Fiesta.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-persecucion-termina-en-choque-multiple-en-bellavista-patrulla-provoca-danos-OD20235830
$!Autoridades realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente ocurrido en uno de los cruces más transitados del sector.
Autoridades realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente ocurrido en uno de los cruces más transitados del sector. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, ambos vehículos presentaron daños materiales; sin embargo, ninguno de los ocupantes resultó lesionado ni requirió atención médica en el lugar.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

Finalmente, la circulación en la zona se vio afectada de manera parcial mientras se llevaban a cabo las diligencias, por lo que los vehículos fueron movidos a un costado de la vialidad.

$!Debido a la falta de acuerdo entre los conductores, el caso fue turnado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades.
Debido a la falta de acuerdo entre los conductores, el caso fue turnado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades. ULISES MARTÍNEZ

Debido a que ninguno de los conductores aceptó la responsabilidad y ambos aseguraron haber cruzado con la luz verde del semáforo, el caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades.

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