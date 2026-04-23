LMB 2026: Saraperos cae ante Rieleros 9-7 y pierde la serie en Aguascalientes

Saraperos de Saltillo no logró sostener una amplia ventaja y terminó cayendo 9-7 ante Rieleros de Aguascalientes en el tercer juego de la serie, disputado en el Estadio Alberto Romo Chávez, resultado con el que la novena hidrocálida se quedó con el compromiso. Luego de dividir en los primeros dos encuentros, Saltillo tenía la oportunidad de asegurar la serie, pero un séptimo inning adverso cambió el rumbo del partido.

El inicio fue favorable para Saraperos. En la primera entrada, la ofensiva respondió de inmediato con producción escalonada: Alex Mejía impulsó la primera carrera con sencillo, Chris Carter amplió la ventaja y, posteriormente, Ramón Ríos conectó cuadrangular de tres carreras para colocar el 5-0 tempranero.

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Con esa ventaja, el equipo visitante parecía encaminar el juego, pero Rieleros comenzó a recortar distancia desde la segunda entrada. Un ataque que incluyó un sencillo productor y un jonrón de Óscar Campos permitió a los locales acercarse 5-4 y meterse nuevamente en la pelea. El encuentro se convirtió en un intercambio constante. Saraperos logró tomar aire en la cuarta entrada, cuando Christian Villanueva negoció base por bolas con casa llena para impulsar una carrera más y colocar el 6-4. Sin embargo, Rieleros continuó presionando. En la sexta baja, un doble productor de José Rondón acercó a los locales 6-5, dejando todo listo para un cierre apretado.

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El momento clave llegó en la séptima entrada. Rieleros armó un rally que terminó por darle la vuelta al juego. Primero, Andretty Cordero conectó sencillo productor para acercar a su equipo, seguido de un triple de Ángel Reyes que empató el marcador. Instantes después, un sencillo de José Rondón puso al frente a Aguascalientes 8-7, y otro imparable, ahora de Calvin Estrada, amplió la ventaja a 9-7, sellando un inning de cuatro carreras que resultó definitivo. Saraperos intentó reaccionar en la recta final, pero volvió a encontrarse con problemas a la ofensiva, acumulando ponches en momentos clave que frenaron cualquier posibilidad de remontada. El noveno inning reflejó esa falta de respuesta, con Saltillo siendo retirado sin daño, lo que confirmó la derrota y la serie perdida en territorio hidrocálido.

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SERIE DE ALTIBAJOS La serie dejó sensaciones mixtas para Saraperos. Tras una victoria sólida en el primer juego, el equipo mostró dificultades para mantener consistencia tanto en el pitcheo como en la ofensiva en los siguientes encuentros. El bullpen volvió a ser un factor en contra, especialmente en momentos clave, mientras que el bateo alternó entre explosividad y lapsos de poca producción. LO QUE SIGUE PARA LA NAVE VERDE Con la serie perdida, Saraperos ahora se prepara para su siguiente compromiso, cuando enfrente a Tecolotes de los Dos Laredos este jueves a las 18:30 horas en el Parque La Junta/Uni-Trade Stadium. Saltillo buscará recuperar terreno y encontrar mayor estabilidad en su juego en el arranque de la temporada 2026.

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