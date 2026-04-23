Estados Unidos reclasifica la marihuana medicinal como una droga de menor riesgo

WASHINGTON.- Con el objetivo de impulsar la investigación con fines terapéuticos de esta sustancia, cuyo uso recreativo seguirá siendo ilegal a nivel federal, el Gobierno de Estados Unidos reclasificó este jueves la marihuana medicinal como una droga de menor riesgo.

Al momento el consumo recreativo de cannabis es legal en EU en 24 estados y en Washington DC, pero no a nivel federal.

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De acuerdo al fiscal general interino, Todd Blanche, con este paso, el Departamento de Justicia cumplía la promesa de “mejorar la atención médica estadounidense” hecha por el presidente Donald Trump.

Anunció hoy “la reclasificación inmediata de la marihuana aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y de la marihuana con licencia estatal”.

Ante esto pasara de la categoría 1, la cual está reservada para drogas sin uso médico definido y con alto potencial adictivo, como la heroína y el éxtasis a una posición 111.

Por otro lado adelantó que la intención de celebrar “una nueva audiencia acelerada, con plazos establecidos, para reclasificar la marihuana en su totalidad” que podría tener lugar en junio próximo.

Asimismo aseguró que estas acciones permitirán realizar investigaciones más rigurosas y específicas sobre la seguridad y eficacia de la marihuana, ampliando el acceso de los pacientes a tratamientos y facultando a los médicos para tomar decisiones de atención médica mejor fundamentadas.

Cabe recordar que la administración Trump y en especial el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., han impulsado medidas para ampliar el acceso de los investigadores a sustancias restringidas que puedan ser usadas en tratamientos alternativos para pacientes de cáncer y trastornos serios de salud mental.

Por otro lado fue el sábado que Donald Trump también firmó este sábado una directiva para impulsar la investigación de psicodélicos como el LSD, la psilocibina y la ibogaína como nuevas opciones de tratamiento para personas con enfermedades mentales graves y depresión.

La medida incluye además un compromiso de unos 50 millones de dólares a través de fondos ya existentes del Departamento de Salud para apoyar a estados que desarrollen programas con psicodélicos para enfermedades mentales graves.