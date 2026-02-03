Choque deja una persona herida; por voltear a ver dicho accidente, otros dos automovilistas se impactan en carril contrario, en Saltillo

Saltillo
/ 3 febrero 2026
    Choque deja una persona herida; por voltear a ver dicho accidente, otros dos automovilistas se impactan en carril contrario, en Saltillo
    Los vehículos terminaron con notables daños.
Fue en el puente de avenida Campanares y Venustiano Carranza.

Una mujer resultó gravemente herida tras un accidente automovilístico registrado la tarde de este martes sobre el puente vehicular de la avenida Campanares y Venustiano Carranza.

La afectada fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja, ya que manifestó dolor en la cadera. Posteriormente fue trasladada a la Clínica 2 del Seguro Social. La mujer viajaba como ocupante de un vehículo Nissan Tsuru, el cual circulaba de norte a sur por el carril central. Al intentar incorporarse al carril izquierdo, el conductor le quitó el derecho de circulación a una camioneta Volkswagen Tiguan.

El automóvil compacto recibió un impacto en el costado delantero izquierdo y ambas unidades terminaron chocando contra la valla de protección del puente.

SE REGISTRA OTRO ACCIDENTE

Un empleado de una compañía de televisión por cable provocó un segundo accidente en los carriles contrarios del mismo bulevar. El percance se originó debido a que el conductor se distrajo al observar el primer accidente ocurrido sobre el puente de la avenida Campanares.

TE PUEDE INTERESAR: Choque entre tráiler y vehículo paraliza el periférico de Saltillo

Esa breve distracción lo llevó a chocar por alcance contra una vagoneta Hyundai, la cual fue proyectada varios metros e impactó a otro vehículo en circulación. A consecuencia del choque, el conductor de una camioneta Ford Lobo también se vio involucrado, resultando daños materiales de consideración.

No se reportaron personas lesionadas y elementos de Tránsito Municipal ordenaron el retiro de los vehículos involucrados. Ambos percances fueron consignados ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público.

