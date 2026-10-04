Le quiso ganar el paso al tren y es embestido en Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Le quiso ganar el paso al tren y es embestido en Ramos Arizpe
    El automóvil terminó con daños en la parte delantera derecha tras el choque con la máquina. Juan Francisco Valdés

El conductor intentó cruzar las vías ferroviarias sin percatarse de la proximidad del tren; aunque su vehículo fue impactado, resultó ileso y no requirió hospitalización

Un joven operario no pudo ganarle al tren en las vías ubicadas sobre la carretera a Los Pinos y el bulevar Isidro López Zertuche, en Ramos Arizpe, donde durante la mañana de este domingo fue embestido por la máquina de acero, situación que movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el lugar.

El accidente ocurrió cuando el conductor del automóvil Chevrolet Sonic, color gris, circulaba de poniente a oriente e intentó cruzar las vías ferroviarias. De acuerdo con la declaración de Edwin ¨N¨, no escuchó que se aproximaba el tren y fue hasta que lo tuvo cerca cuando se percató del peligro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelca-tras-chocar-contra-base-de-puente-en-saltillo-conductor-resulta-lesionado-DI23905978

Al observar la máquina a corta distancia, el conductor intentó retroceder para evitar el impacto; sin embargo, no logró ponerse a salvo y el tren golpeó el vehículo en el ángulo delantero derecho, provocando que el automóvil diera un giro debido a la fuerza del impacto.

$!Paramédicos de Bomberos y Protección Civil atendieron al conductor después del accidente.
Paramédicos de Bomberos y Protección Civil atendieron al conductor después del accidente. Juan Francisco Valdés

Tras el accidente, Edwin ¨N¨ permaneció consciente y sin lesiones aparentes, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos de Bomberos y elementos de Protección Civil, quienes realizaron la valoración correspondiente para descartar alguna afectación derivada del percance.

$!El conductor permaneció en el lugar tras ser valorado y descartarse la necesidad de trasladarlo a un hospital.
El conductor permaneció en el lugar tras ser valorado y descartarse la necesidad de trasladarlo a un hospital. Juan Francisco Valdés

Después de ser revisado por los cuerpos de emergencia, se determinó que el conductor no requería traslado a un hospital, por lo que decidió permanecer en el lugar mientras esperaba la llegada de representantes de su empresa y de la aseguradora para hacerse cargo de los daños ocasionados durante el accidente.

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