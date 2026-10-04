Le quiso ganar el paso al tren y es embestido en Ramos Arizpe

Un joven operario no pudo ganarle al tren en las vías ubicadas sobre la carretera a Los Pinos y el bulevar Isidro López Zertuche, en Ramos Arizpe, donde durante la mañana de este domingo fue embestido por la máquina de acero, situación que movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el lugar.

El accidente ocurrió cuando el conductor del automóvil Chevrolet Sonic, color gris, circulaba de poniente a oriente e intentó cruzar las vías ferroviarias. De acuerdo con la declaración de Edwin ¨N¨, no escuchó que se aproximaba el tren y fue hasta que lo tuvo cerca cuando se percató del peligro.