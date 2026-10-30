Cierran cuatro juzgados civiles; concentrarán los asuntos en Ciudad Judicial

A partir de este viernes 30 de octubre, los juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de Saltillo dejan de funcionar como órganos independientes para integrar sus expedientes y personal al nuevo Juzgado Único Civil, el cual iniciará su atención ordinaria el 9 de noviembre en Ciudad Judicial. De acuerdo con la información oficial, la reestructuración concentra los asuntos en una sola estructura administrativa, aunque mantendrá a varias personas juzgadoras para resolverlos. El cambio busca agilizar los procesos mediante la separación de funciones jurisdiccionales y administrativas, así como un mayor uso de herramientas digitales.

SUSPENDEN PLAZOS Y BUZONES ELECTRÓNICOS Para realizar el traslado, del 30 de octubre al 6 de noviembre se suspenden las labores y los plazos procesales de los asuntos comprendidos en la transición. Durante ese periodo no se celebrarán audiencias ni diligencias ordinarias, salvo aquellas consideradas urgentes. También quedarán suspendidos el Buzón Electrónico de Demandas y Promociones y el Buzón de Anexos de los cuatro juzgados suprimidos. Los usuarios no podrán presentar documentos por esas vías hasta su reactivación, prevista para el 9 de noviembre. NUEVA SEDE Y ALCANCES El nuevo juzgado tendrá su sede en Ciudad Judicial, en el bulevar Los Fundadores 7435, colonia Exhacienda San José de los Cerritos. Atenderá asuntos civiles sin límite de cuantía, excepto los que correspondan al Juzgado Quinto Civil con Especialización Hipotecaria, que permanecerá separado, y los de extinción de dominio.

Los expedientes familiares y mercantiles que se encuentren bajo resguardo de los juzgados que desaparecen serán distribuidos entre los órganos competentes. El traslado de archivos, documentos y bienes se efectuará bajo la supervisión del Archivo General Judicial y la Visitaduría Judicial General. La operación incorporará el Sistema de Administración de Justicia Inteligente y actuaciones digitales con firma electrónica avanzada. Además, del 30 de octubre al 6 de noviembre se realizarán jornadas de capacitación sobre Poder en Línea en el Centro de Justicia Civil y Familiar, para facilitar el uso de estas herramientas entre abogados y usuarios.

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