Cierran militares calles en colonia Las Candelarias de Saltillo para presuntamente buscar a un hombre
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Vecinos permanecieron a la espera de que se liberaran las vialidades luego de que efectivos federales ingresaran a un inmueble de la calle Pascual Villanueva
Una fuerte movilización de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina generó incertidumbre entre vecinos de la colonia Las Candelarias, en Saltillo, donde las autoridades mantuvieron cerrado un perímetro durante aproximadamente cinco horas.
Los hechos comenzaron cerca de las 20:00 horas del miércoles, cuando los efectivos presuntamente derribaron el portón de una propiedad ubicada sobre la calle Pascual Villanueva, situación que alarmó a quienes se encontraban en el sector.
De acuerdo con versiones que trascendieron en el lugar, los uniformados buscaban a un hombre; sin embargo, al no localizarlo en el inmueble, se habría ordenado el cierre de al menos una manzana a la redonda para mantener el control de la zona.
El operativo se prolongó hasta minutos después de las 01:00 horas del jueves, lo que obligó a algunos habitantes a esperar la liberación de las calles para regresar a sus domicilios.
Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre el motivo ni los resultados de la movilización.