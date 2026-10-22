Cierran militares calles en colonia Las Candelarias de Saltillo para presuntamente buscar a un hombre

Una fuerte movilización de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina generó incertidumbre entre vecinos de la colonia Las Candelarias, en Saltillo, donde las autoridades mantuvieron cerrado un perímetro durante aproximadamente cinco horas.

Los hechos comenzaron cerca de las 20:00 horas del miércoles, cuando los efectivos presuntamente derribaron el portón de una propiedad ubicada sobre la calle Pascual Villanueva, situación que alarmó a quienes se encontraban en el sector.