Muerte de niña en Saltillo reabre llamado a fortalecer acompañamiento a madres y padres adolescentes

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    Muerte de niña en Saltillo reabre llamado a fortalecer acompañamiento a madres y padres adolescentes
    La organización civil llamó a garantizar redes de cuidado y orientación para las personas jóvenes que ejercen la maternidad y paternidad. ARCHIVO

La asociación Matatena A.C. exigió una investigación exhaustiva y advirtió que la falta de redes de apoyo institucional pone en riesgo a los menores

El acompañamiento integral a las maternidades y paternidades adolescentes debe formar parte de las políticas públicas para garantizar tanto los derechos de las personas jóvenes que ejercen la crianza como la protección de sus hijas e hijos, señaló Matatena A.C. tras la muerte de una niña de un año en Saltillo, caso que actualmente es investigado por las autoridades.

El caso involucra a dos adolescentes, de 17 y 16 años, madre y padrastro de la niña, quienes son investigados tras el fallecimiento de la menor.

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Los hechos se dan en un contexto en el que Coahuila registró, durante 2024, 6 mil 289 nacimientos de madres adolescentes de entre 15 y 19 años, además de 197 nacimientos de niñas menores de 15 años, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud estatal compartidas por la organización.

Por ello, la asociación planteó la necesidad de fortalecer los servicios de salud, la orientación para la crianza, el acompañamiento psicosocial y las redes de apoyo para adolescentes que se convierten en madres y padres, sin que estas responsabilidades dependan únicamente de las posibilidades económicas o familiares de cada persona.

Ante los hechos, Matatena subrayó que la maternidad y la paternidad durante la adolescencia no explican ni justifican por sí mismas ninguna forma de violencia; sin embargo, consideró que esta realidad requiere respuestas institucionales específicas que atiendan las necesidades de las personas jóvenes y garanticen el bienestar de la primera infancia.

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Destacó la importancia de coordinar el trabajo de las instituciones de salud, educación, asistencia social, protección de derechos y procuración de justicia, con el objetivo de prevenir y detectar oportunamente situaciones de riesgo. Asimismo, señaló que la protección de las infancias no debe comenzar cuando sus derechos ya han sido vulnerados.

Finalmente, la asociación expresó su indignación por la muerte de la niña en Saltillo y demandó una investigación exhaustiva, diligente y con perspectiva de infancia y de género que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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