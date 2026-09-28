Cierran padres de familia carretera a Zacatecas; exigen cuentas claras en escuela de La Angostura

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Cierran padres de familia carretera a Zacatecas; exigen cuentas claras en escuela de La Angostura
    Padres de familia bloquearon la carretera a Zacatecas para exigir cuentas sobre recursos de la escuela. CORTESÍA

Padres de familia de la primaria Héroes de la Angostura bloquearon ambos sentidos de la carretera para exigir a autoridades educativas una revisión de los recursos recaudados por la escuela

Padres de familia de la escuela primaria Héroes de la Angostura, ubicada en el ejido La Angostura, de Saltillo, bloquearon la mañana de este lunes la carretera a Zacatecas para exigir cuentas claras sobre los recursos que, señalan, se han recaudado mediante actividades escolares.

El bloqueo inició alrededor de las 8:00 horas y se mantiene en ambos sentidos de la vialidad, que comunica hacia la zona industrial de Derramadero, así como a las zonas de terracería, impidiendo completamente el paso de los vehículos. La protesta generó afectaciones al tráfico, con tráileres y camiones de personal que quedaron detenidos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/el-padre-gofo-sigue-haciendo-el-bien-homenaje-en-saltillo-este-ano-sera-con-causa-DD23754362
$!Los manifestantes pidieron la intervención de autoridades educativas para atender sus demandas.
Los manifestantes pidieron la intervención de autoridades educativas para atender sus demandas. CORTESÍA

Ante la espera, algunos trabajadores que se trasladaban desde la zona industrial de Derramadero descendieron de los vehículos y comenzaron a caminar hacia la zona urbana de Saltillo para continuar con su traslado.

Los padres de familia señalaron a la directora del plantel, a quien identificaron como Rosa Isela Lira, y solicitaron conocer el destino de los recursos obtenidos mediante actividades organizadas por la escuela, entre ellas kermeses y reinados.

De acuerdo con los manifestantes, se trata de una cantidad superior a los 80 mil pesos, aunque indicaron que no cuentan con información precisa sobre el monto total recaudado ni sobre su aplicación.

$!El cierre de la vialidad provocó que tráileres y camiones de personal quedaran varados.
El cierre de la vialidad provocó que tráileres y camiones de personal quedaran varados. CORTESÍA

Los padres también señalaron que desde hace varios años han solicitado mejoras para la escuela, así como la instalación de minisplits en el plantel, y cuestionaron que, pese a las actividades realizadas para obtener recursos, no han observado mejoras suficientes en las instalaciones.

Por ello, solicitaron la presencia de autoridades educativas en el lugar para revisar sus planteamientos y establecer una solución a sus demandas.

ATIENDE A PADRES LA SEDU

Personal de la Secretaría de Educación del Estado (Sedu), acudió al sitio para escuchar y atender las demandas de los padres de familia. Tras aproximadamente una hora de negociaciones, se acordó que los recursos reclamados serían devueltos a la comunidad educativa y se determinó la separación del cargo de la directora señalada, mientras se lleva a cabo una investigación para revisar el manejo de los recursos.

Alrededor de las 11:30 horas, tras más de tres horas de bloqueo, los padres de familia liberaron la carretera a Zacatecas y la circulación comenzó a restablecerse en ambos sentidos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Manifestaciones

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


SEP

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump vs. Sheinbaum: Juegos de amigos

Trump vs. Sheinbaum: Juegos de amigos
El camino y legado de derechos humanos en Coahuila

El camino y legado de derechos humanos en Coahuila
true

Coahuila: La 4T sondea la popularidad de Jericó Abramo Masso
Tampoco se han armonizado protocolos de actuación, atención médica prehospitalaria o reparación integral de las víctimas de siniestros de tránsito.

Olvidan adecuar reglas viales en Coahuila a Ley General de Movilidad; alcohol, velocidad y celular, entre pendientes
Según datos de Common Sense Media, el 70 % de los adolescentes utiliza IA para tareas escolares.

¿La inteligencia artificial nos está haciendo pensar menos? Experto explica los riesgos de depender de la IA
El coahuilense Carlos García afrontó 273.7 kilómetros en la carrera de ruta del Campeonato Mundial.

¿Cómo le fue a Carlos García en el Mundial de Ciclismo? El coahuilense no terminó
La caída de árboles dejó además cuatro heridos en un parque infantil de la ciudad: dos niños, de uno y siete años, y dos mujeres de 40 y 41 años. ESPECIAL.

Un muerto y miles de personas sin electricidad por la tormenta en el noreste de EU
Manifestantes en el Garvaghy Road en la marcha del Loyal Orange en Portadown, Irlanda del Norte, el 27 de septiembre del 27, 2026.

Aumentan tensiones en Irlanda del Norte luego que manifestantes bloquean marcha controversial