Cierran padres de familia carretera a Zacatecas; exigen cuentas claras en escuela de La Angostura

Padres de familia de la escuela primaria Héroes de la Angostura, ubicada en el ejido La Angostura, de Saltillo, bloquearon la mañana de este lunes la carretera a Zacatecas para exigir cuentas claras sobre los recursos que, señalan, se han recaudado mediante actividades escolares. El bloqueo inició alrededor de las 8:00 horas y se mantiene en ambos sentidos de la vialidad, que comunica hacia la zona industrial de Derramadero, así como a las zonas de terracería, impidiendo completamente el paso de los vehículos. La protesta generó afectaciones al tráfico, con tráileres y camiones de personal que quedaron detenidos.

Ante la espera, algunos trabajadores que se trasladaban desde la zona industrial de Derramadero descendieron de los vehículos y comenzaron a caminar hacia la zona urbana de Saltillo para continuar con su traslado. Los padres de familia señalaron a la directora del plantel, a quien identificaron como Rosa Isela Lira, y solicitaron conocer el destino de los recursos obtenidos mediante actividades organizadas por la escuela, entre ellas kermeses y reinados. De acuerdo con los manifestantes, se trata de una cantidad superior a los 80 mil pesos, aunque indicaron que no cuentan con información precisa sobre el monto total recaudado ni sobre su aplicación.

Los padres también señalaron que desde hace varios años han solicitado mejoras para la escuela, así como la instalación de minisplits en el plantel, y cuestionaron que, pese a las actividades realizadas para obtener recursos, no han observado mejoras suficientes en las instalaciones. Por ello, solicitaron la presencia de autoridades educativas en el lugar para revisar sus planteamientos y establecer una solución a sus demandas. ATIENDE A PADRES LA SEDU Personal de la Secretaría de Educación del Estado (Sedu), acudió al sitio para escuchar y atender las demandas de los padres de familia. Tras aproximadamente una hora de negociaciones, se acordó que los recursos reclamados serían devueltos a la comunidad educativa y se determinó la separación del cargo de la directora señalada, mientras se lleva a cabo una investigación para revisar el manejo de los recursos. Alrededor de las 11:30 horas, tras más de tres horas de bloqueo, los padres de familia liberaron la carretera a Zacatecas y la circulación comenzó a restablecerse en ambos sentidos.

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