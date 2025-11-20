Cierran vialidades por choque y disputa en pleno centro de Saltillo

Un choque por alcance entre un taxi y una motocicleta desencadenó una disputa que llevó a la detención de dos personas y el cierre de las calles en la Zona Centro.

El incidente ocurrió cuando la conductora de la motocicleta se negó a responder por los daños causados y amenazó al taxista con conocer a un comandante de la Policía Municipal. La situación se agravó cuando el taxista pidió ayuda a sus compañeros de Familia Seguridad, llegando al menos cincuenta taxistas que cerraron las calles aledañas a De la Fuente y José María La Fragua. Los vecinos y automovilistas solicitaron ayuda a través de grupos de seguridad de WhatsApp, lo que movilizó a elementos de la Policía y Tránsito Municipal.

Después de casi tres horas de negociaciones, se llegó a un acuerdo entre ambas partes y los involucrados fueron llevados ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Finalmente, las calles fueron liberadas y se restableció el tráfico en la zona.La Policía Municipal intervino para resolver el conflicto y garantizar la seguridad de los ciudadanos en la Zona Centro.