Play-In Apertura 2025 Liga MX: horarios y dónde ver los duelos de Xolos vs Bravos y Pachuca vs Pumas

La fase regular del Apertura 2025 llegó a su fin y cuatro equipos deberán pasar por el Play-In para mantenerse con vida en el torneo.

El formato, implementado desde hace un par de años, enfrenta a los clubes ubicados entre el séptimo y décimo lugar de la Tabla General, que medirán fuerzas en duelos de eliminación este jueves 20 de noviembre.

El ganador del primer duelo (Xolos vs Bravos) avanzará directamente como séptimo clasificado a la Liguilla, mientras que el octavo boleto se definirá en un duelo extra entre el perdedor de esa serie y el vencedor del Pachuca ante Pumas.

LOS EQUIPOS QUE SE JUEGAN TODO

Los protagonistas del Play-In son Club Tijuana (7.º), FC Juárez (8.º), C.F. Pachuca (9.º) y Pumas UNAM (10.º), quienes finalizaron la fase regular separados únicamente por tres puntos, evidencia de la exigencia e irregularidad que marcó su temporada.

Para ellos no hay margen de error: o avanzan o terminan su participación en el torneo.