Play-In Apertura 2025 Liga MX: horarios y dónde ver los duelos de Xolos vs Bravos y Pachuca vs Pumas
Este jueves se disputa el Play-In del Apertura 2025 en la Liga MX, donde Tijuana, Juárez, Pachuca y Pumas buscan los dos últimos lugares rumbo a los Cuartos de Final
La fase regular del Apertura 2025 llegó a su fin y cuatro equipos deberán pasar por el Play-In para mantenerse con vida en el torneo.
El formato, implementado desde hace un par de años, enfrenta a los clubes ubicados entre el séptimo y décimo lugar de la Tabla General, que medirán fuerzas en duelos de eliminación este jueves 20 de noviembre.
El ganador del primer duelo (Xolos vs Bravos) avanzará directamente como séptimo clasificado a la Liguilla, mientras que el octavo boleto se definirá en un duelo extra entre el perdedor de esa serie y el vencedor del Pachuca ante Pumas.
LOS EQUIPOS QUE SE JUEGAN TODO
Los protagonistas del Play-In son Club Tijuana (7.º), FC Juárez (8.º), C.F. Pachuca (9.º) y Pumas UNAM (10.º), quienes finalizaron la fase regular separados únicamente por tres puntos, evidencia de la exigencia e irregularidad que marcó su temporada.
Para ellos no hay margen de error: o avanzan o terminan su participación en el torneo.
JUEGOS, HORARIOS Y TRANSMISIÓN DEL PLAY-IN DEL APERTURA 2025 DE LA LIGA MX
El primer encontronazo será entre los Tuzos del Pachuca contra los Pumas de la UNAM, a las 7 de la noche, en el Estadio Hidalgo.
Posteriormente, los Xolos de Tijuana se verán las caras ante los Bravos de Juárez a las 9 de la noche, en el Estadio Caliente.
Es de mencionar que ambos partidos se transmitirán por la plataforma de streaming de Caliente TV.
En el juego entre fronterizos, el ganador se convertirá directamente en el séptimo invitado a los Cuartos de Final. El perdedor aún tendrá una segunda oportunidad y se enfrentará al equipo ganador de hidalguenses y capitalinos.