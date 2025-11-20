Roba camioneta con violencia y la choca, en Saltillo

Durante la madrugada de este jueves fue detenido, por orden de aprehensión, José Antonio N., luego de robar con violencia una camioneta, la cual posteriormente chocó contra un poste.

El acusado ahora enfrenta dos delitos: receptación dolosa y robo en cuantía mayor por recaer en vehículo automotor, hechos que presuntamente cometió el lunes 17 de noviembre. Se trata de una camioneta Ford Lobo F-150 con placas de Durango que, según un video, estaba siendo lavada por Adrián Medina sobre la calle 16, en la colonia Vistahermosa.

Cerca de las 4:00 de la tarde, la víctima fue amagada con un cuchillo y aseguró que el ladrón le exigió las llaves. El afectado se las entregó, pues al responsable lo conocen como “Pepe Toño”, quien vive en situación de calle.

La localización del vehículo ocurrió la madrugada del día 18 del presente mes, en la avenida Central de la misma colonia. Oficiales de Tránsito Municipal iniciaron la persecución de la pick-up, que aún figuraba con reporte de robo. El conductor terminó chocando la camioneta contra un poste de madera, motivo por el cual fue detenido.

En la audiencia celebrada la mañana de este jueves, el acusado negó haber cometido el robo y afirmó conocer a las víctimas del atraco. Se le dictó prisión preventiva, ya que no cuenta con un domicilio fijo en la ciudad de Saltillo. Los domicilios que proporcionó no coincidieron, pues en ellos no reside; ahí viven parientes lejanos que no lo frecuentan.