Cinco escuelas en Saltillo afectadas por falta de agua; recurren a clases a distancia

VANGUARDIA consultó a docentes y autoridades educativas, quienes confirmaron afectaciones en al menos cinco escuelas de la capital. Dos de los planteles se encuentran en la colonia Saltillo 2000, sector que registra problemas con el suministro desde hace aproximadamente dos semanas.

Las fallas en el suministro de agua que afectan a distintos sectores de Saltillo también han alcanzado a las escuelas, donde la falta del servicio ha obligado a algunos planteles a trasladar sus actividades a la modalidad a distancia.

Entre las escuelas afectadas se encuentra la primaria Isidro López Zertuche, ubicada en la calle Plaza de Armas, que brinda atención en dos turnos. En el turno matutino cuenta con 423 alumnos distribuidos en 12 grupos, mientras que por la tarde atiende a 326 estudiantes.

El Ayuntamiento de Saltillo informó que este lunes apoyó al plantel con pipas de agua para abastecer sus instalaciones mientras se regulariza el suministro.

Otra de las escuelas afectadas es la primaria Estela Barragán, ubicada en la calle Manzanos, en la colonia Saltillo 2000. Según trascendió este lunes, trasladó sus actividades a distancia debido a la falta de agua, situación que afecta a más de 380 alumnos distribuidos en 12 grupos.

Docentes también confirmaron que la primaria Rafael Ochoa Guzmán, ubicada en la colonia Teresitas, actualmente trabaja bajo la modalidad a distancia por el mismo problema. El plantel cuenta con una población superior a los 420 estudiantes.

A estas escuelas se suma el jardín de niños Carmen Ramos del Río, turno matutino, ubicado en la colonia Puerta del Oriente, donde la falta de agua también ha generado afectaciones.

En otras zonas de Saltillo, las escuelas han logrado mantener sus actividades presenciales gracias a la infraestructura con la que cuentan. Leonardo Cárdenas, supervisor de zona correspondiente a la colonia Bellavista, señaló que hasta este lunes no habían recibido reportes de planteles que hubieran tenido que suspender clases por falta de agua, aunque sí se han registrado problemas de baja presión.

Uno de los casos corresponde a la primaria Prof. José R. Muñiz, donde un problema con el suministro de agua fue atendido inicialmente mediante una pipa enviada por la Secretaría de Educación el jueves.