Cinco escuelas en Saltillo afectadas por falta de agua; recurren a clases a distancia

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Saltillo
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    Cinco escuelas en Saltillo afectadas por falta de agua; recurren a clases a distancia
    Saltillo 2000 concentra dos de los casos identificados, con planteles que acumulan alrededor de dos semanas con dificultades para recibir agua. ESPECIAL

Algunos planteles se encuentran trabajando a distancia mientras se regulariza el servicio

Las fallas en el suministro de agua que afectan a distintos sectores de Saltillo también han alcanzado a las escuelas, donde la falta del servicio ha obligado a algunos planteles a trasladar sus actividades a la modalidad a distancia.

VANGUARDIA consultó a docentes y autoridades educativas, quienes confirmaron afectaciones en al menos cinco escuelas de la capital. Dos de los planteles se encuentran en la colonia Saltillo 2000, sector que registra problemas con el suministro desde hace aproximadamente dos semanas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/no-podemos-seguir-asi-cierran-rotonda-de-la-saltillo-2000-por-falta-de-agua-LM23495248

Entre las escuelas afectadas se encuentra la primaria Isidro López Zertuche, ubicada en la calle Plaza de Armas, que brinda atención en dos turnos. En el turno matutino cuenta con 423 alumnos distribuidos en 12 grupos, mientras que por la tarde atiende a 326 estudiantes.

El Ayuntamiento de Saltillo informó que este lunes apoyó al plantel con pipas de agua para abastecer sus instalaciones mientras se regulariza el suministro.

Otra de las escuelas afectadas es la primaria Estela Barragán, ubicada en la calle Manzanos, en la colonia Saltillo 2000. Según trascendió este lunes, trasladó sus actividades a distancia debido a la falta de agua, situación que afecta a más de 380 alumnos distribuidos en 12 grupos.

Docentes también confirmaron que la primaria Rafael Ochoa Guzmán, ubicada en la colonia Teresitas, actualmente trabaja bajo la modalidad a distancia por el mismo problema. El plantel cuenta con una población superior a los 420 estudiantes.

A estas escuelas se suma el jardín de niños Carmen Ramos del Río, turno matutino, ubicado en la colonia Puerta del Oriente, donde la falta de agua también ha generado afectaciones.

En otras zonas de Saltillo, las escuelas han logrado mantener sus actividades presenciales gracias a la infraestructura con la que cuentan. Leonardo Cárdenas, supervisor de zona correspondiente a la colonia Bellavista, señaló que hasta este lunes no habían recibido reportes de planteles que hubieran tenido que suspender clases por falta de agua, aunque sí se han registrado problemas de baja presión.

Uno de los casos corresponde a la primaria Prof. José R. Muñiz, donde un problema con el suministro de agua fue atendido inicialmente mediante una pipa enviada por la Secretaría de Educación el jueves.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/mantienen-mas-de-30-pipas-ante-problemas-de-agua-en-saltillo-servicio-se-recupera-en-el-poniente-KM23495179

Sin embargo, el plantel enfrenta ahora una situación distinta. Desde el viernes por la tarde comenzó a brotar aguas negras de un registro ubicado dentro de la escuela. Personal de infraestructura acudió para revisar el problema, pero este lunes la situación se agravó por lo que suspendieron actividades presenciales mientras se realizan los trabajos correspondientes. En este caso, los alumnos trabajarán a distancia a partir de este martes.

Cabe resaltar que las escuelas mencionadas corresponden a los casos que pudieron ser confirmados este lunes, por lo que la cifra podría ser mayor debido a que alrededor de 200 colonias de Saltillo han registrado afectaciones en el suministro del vital líquido durante las últimas semanas, lo que mantiene a distintos sectores de la ciudad con problemas para acceder de manera regular al servicio.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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