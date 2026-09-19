Clausuran bar El Dorado durante operativo de revisión en Saltillo

El recorrido fue encabezado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la participación de elementos de la Policía Municipal Preventiva, Grupo de Reacción Sureste, Justicia Cívica y Agrupamiento K-9. También intervinieron las direcciones de Alcoholes, Desarrollo Urbano y Protección Civil.

Un operativo de revisión en bares y cantinas de Saltillo derivó en la clausura de un establecimiento, luego de que autoridades municipales detectaran incumplimientos relacionados con medidas de protección civil, funcionamiento y ruido.

El alcalde Javier Díaz González señaló que la participación de distintas dependencias permite revisar los establecimientos desde diferentes áreas y aplicar las sanciones correspondientes cuando se detectan irregularidades.

“La supervisión en conjunto nos permite que cada una de las dependencias evalúe los riesgos correspondientes a cada área y que, de ser necesario, aplique las sanciones correspondientes. De esta forma podemos garantizar establecimientos seguros en todos los aspectos”, mencionó.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que durante el operativo se revisaron seis establecimientos: Bar Madrid, Chachos, Bar Avenida, La Barra Negra, Negritas y El Dorado.

Como resultado de la inspección, El Dorado, ubicado al norte de la ciudad, sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, fue clausurado.

La Dirección de Protección Civil detectó que el establecimiento carecía de botiquín de primeros auxilios, extintores, lámparas de seguridad y detectores de humo, considerados recursos físicos de protección.

Además, la Dirección de Desarrollo Urbano notificó la falta de licencia de funcionamiento, mientras que Justicia Cívica emitió un apercibimiento por exceso de ruido.