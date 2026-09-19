Clausuran bar El Dorado durante operativo de revisión en Saltillo

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    Clausuran bar El Dorado durante operativo de revisión en Saltillo
    Protección Civil detectó en El Dorado la falta de botiquín, extintores, lámparas de seguridad y detectores de humo. CORTESÍA

En total fueron revisados seis establecimientos: Bar Madrid, Chachos, Bar Avenida, La Barra Negra, Negritas y El Dorado

Un operativo de revisión en bares y cantinas de Saltillo derivó en la clausura de un establecimiento, luego de que autoridades municipales detectaran incumplimientos relacionados con medidas de protección civil, funcionamiento y ruido.

El recorrido fue encabezado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la participación de elementos de la Policía Municipal Preventiva, Grupo de Reacción Sureste, Justicia Cívica y Agrupamiento K-9. También intervinieron las direcciones de Alcoholes, Desarrollo Urbano y Protección Civil.

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El alcalde Javier Díaz González señaló que la participación de distintas dependencias permite revisar los establecimientos desde diferentes áreas y aplicar las sanciones correspondientes cuando se detectan irregularidades.

“La supervisión en conjunto nos permite que cada una de las dependencias evalúe los riesgos correspondientes a cada área y que, de ser necesario, aplique las sanciones correspondientes. De esta forma podemos garantizar establecimientos seguros en todos los aspectos”, mencionó.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que durante el operativo se revisaron seis establecimientos: Bar Madrid, Chachos, Bar Avenida, La Barra Negra, Negritas y El Dorado.

Como resultado de la inspección, El Dorado, ubicado al norte de la ciudad, sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, fue clausurado.

La Dirección de Protección Civil detectó que el establecimiento carecía de botiquín de primeros auxilios, extintores, lámparas de seguridad y detectores de humo, considerados recursos físicos de protección.

Además, la Dirección de Desarrollo Urbano notificó la falta de licencia de funcionamiento, mientras que Justicia Cívica emitió un apercibimiento por exceso de ruido.

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En los otros cinco establecimientos visitados se entregaron notificaciones y recomendaciones, sin que se determinara su cierre.

Garza Félix indicó que este tipo de operativos se mantendrá de manera permanente para revisar el cumplimiento de las disposiciones y atender las condiciones de seguridad para empleados y asistentes de los establecimientos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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