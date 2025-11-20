Cliente frecuente abusa de trabajadores y roba miles de pesos en mercancía; lo meten preso

Un hombre regiomontano, cliente “distinguido” de una tienda de ropa vaquera, se metió en problemas tras ser descubierto robando mercancía valuada en 20 mil pesos. Actualmente, se encuentra recluido en el penal varonil de Saltillo por el delito de robo con quebrantamiento de la confianza.

De acuerdo con la parte afectada, los días 15 y 16 de noviembre, Jaime Abdel N. acudió al establecimiento ubicado en Morelos 314, en la zona Centro de Ramos Arizpe, Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: reciben amenazas vecinos que evitan fraudes y tala en Sierra de Zapalinamé

En la primera visita, solicitó el sistema de “apartado” para un par de botas vaqueras. Entregó un pago de 300 pesos y tenía un plazo de 30 días para liquidar el resto.

Aprovechó la ocasión para informar a las empleadas que recorrería los pasillos para ver nuevos modelos de ropa. Mientras el personal atendía a otros clientes, abrió cajas de calzado y sustrajo un par de botas de reconocida marca, que introdujo en una bolsa negra, dejando las cajas en los aparadores. También repitió la acción con pantalones.

El domingo 16 de noviembre realizó una segunda visita al negocio, esta vez para apartar una camisa, por la cual dejó un abono de 200 pesos. De nuevo simuló revisar sombreros y cinturones, aprovechando la distracción del personal. En esta ocasión, únicamente se apoderó de pantalones de marca, que guardó en una bolsa de plástico.

Posteriormente, al realizar un inventario, el encargado de la tienda detectó la falta de varios artículos, por lo que revisaron las cámaras de seguridad. Así se identificó que el presunto responsable era uno de los clientes.

Se presentó la denuncia correspondiente y se proporcionó el domicilio que el sospechoso había registrado en sus notas de apartado. Sin embargo, al acudir elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a la vivienda ubicada en la colonia Leandro Valle, descubrieron que el hombre no reside en ese lugar, sino que ahí viven parientes lejanos a los que casi no frecuenta.

Esta situación fue considerada por el juez, quien decidió no otorgarle ningún beneficio y dictó prisión preventiva, por lo que deberá permanecer en el reclusorio mientras continúa el proceso legal en su contra.