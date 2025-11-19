Procesan por tentativa de homicidio agravado a tres que participaron en marcha

México
/ 19 noviembre 2025
    Procesan por tentativa de homicidio agravado a tres que participaron en marcha
    Otras cinco personas que estuvieron en la protesta fueron procesadas por los delitos de lesiones y robo. FOTO: CUARTOSCURO

Dictan prisión preventiva justificada contra Fernando, Francisco y Gabriel,

Un juez de control vinculó a proceso por el delito de tentativa de homicidio agravado a tres de los 18 imputados por la manifestación de la Generación Z, del pasado sábado 15 de noviembre.

En una de las audiencias realizadas el martes 18 de noviembre, y que se prolongó hasta la madrugada del miércoles, por este caso, el juzgador determinó que Fernando “N”, Francisco “N” y Gabriel “N” estarán bajo la medida de prisión preventiva justificada, por lo que seguirán privados de la libertad en el Reclusorio Norte, informaron fuentes ministeriales.

En esa misma sesión, a cinco de los detenidos se les reclasificó el delito a resistencia de particulares, por lo que llevarán su proceso en libertad, bajo la medida de la firma periódica, la cual deberán realizar de forma mensual.

Además, los cinco procesados no podrán acercarse al lugar de los hechos ni a las víctimas.

Previamente se había realizado otra audiencia la tarde del martes, en la cual se determinó que tres detenidos estaban procesados por el delito de lesiones y robo, y cinco más solicitaron, a través de su defensa, la duplicidad del término constitucional por lo que retomarán su audiencia el próximo viernes, confirmaron fuentes ministeriales.

Y en una tercera sesión ante un juez, se vinculó a dos personas más también por el delito de lesiones y robo, quienes estarán en libertad bajo la medida cautelar de no acercarse a las víctimas, policías de la Ciudad de México, y acudir a firmar de manera periódica.

La tarde del martes 18 noviembre, las 18 personas imputadas estuvieron en alguna de las audiencias celebradas en los juzgados del Reclusorio Norte.

