Clima extremo pone en riesgo cosecha de manzana en Arteaga; menor impacto en nogaleras de General Cepeda

“En Arteaga, la bronca fue que después de la helada, que no fue tan severa como la del año pasado, llegaron días muy calientes y eso terminó por dañar la floración. Estamos viendo afectaciones importantes en algunas huertas, sobre todo en Huachichil y ciertas zonas del cañón de San Antonio de las Alazanas”, detalló.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan vacunación y medidas preventivas contra sarampión, dengue e influenza en Saltillo

Aunque el daño no es total, el funcionario estimó una posible pérdida de entre 20 por ciento y 30 por ciento de la producción de manzana. “Yo creo que la afectación va a ser menor al 20 por ciento, va a ser menor y quizás menos, pero vamos a estar pensando en un 20, un 30 por ciento a lo mucho”, añadió.

Para hacer frente a las pérdidas, el Gobierno del Estado activó un seguro catastrófico —financiado con recursos estatales desde que la Federación dejó de participar en estos esquemas— con el objetivo de apoyar a los productores más afectados. “Estamos trabajando; el gobernador tiene pagado el seguro catastrófico. Antes era federal, ahora es estatal, y vamos a atender a quien no ha recibido la atención”, explicó.

GRANIZADA IMPACTA NOGALERAS EN GENERAL CEPEDA

En el municipio de General Cepeda, las granizadas recientes también ocasionaron daños en plantaciones de nogal. Aunque aún no se cuantifica la superficie afectada, Montemayor Garza confirmó que se trata de un daño considerable.

“Sí granizó. No nos han reportado un daño mayor en Arteaga, pero donde sí hubo fue en General Cepeda. Ahí sí golpeó fuerte, porque fueron granizos de buen tamaño”, dijo.

El funcionario informó que el coordinador regional Luis Alemán, junto con la Subsecretaría de Agricultura y los propios productores —organizados en una asociación—, se encuentran en proceso de evaluación. “No tengo el dato exactamente de cuántas hectáreas, pero eran nogaleras principalmente”, señaló.

En contraste, el sorgo —otro cultivo importante en la zona— no resultó afectado, ya que aún no se había sembrado en muchas parcelas de temporal. “Gracias a Dios esta humedad les está ayudando. Ya se empezó a sembrar. Donde hay agua de bombeo, ya habían empezado, pero la planta estaba muy chica, no alcanzó a hacer daño”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Pronostican lluvias intensas con tormentas eléctricas y granizo en Coahuila, advierte Protección Civil

MONITOREO CONSTANTE Y APOYO TÉCNICO

El titular de Desarrollo Rural enfatizó que el monitoreo de las condiciones climáticas y la coordinación con los productores será clave para mitigar el impacto de estos fenómenos. “Coahuila tiene una producción agrícola fuerte, pero dependemos del clima. Lo importante es que estamos respondiendo con apoyo técnico y económico para no dejar solos a los productores”, aseguró.

En las próximas semanas se tendrá un balance más claro sobre las pérdidas reales en la producción de manzana y nuez, dos de los cultivos emblemáticos de la región sureste del estado.