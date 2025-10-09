Coahuila consolida producción nacional y cadena de suministro en electromovilidad

El impulso que en los primeros ocho meses del año ha registrado la industria automotriz mexicana, particularmente en Coahuila, se traduce en cifras alentadoras en producción y consolidación de su cadena de suministro.

El hecho es que la electromovilidad avanza en México, con un mayor número de empresas participantes, mayor diversificación y un creciente entorno competitivo, concluyó el Mapeo de Electromovilidad en México, Segunda Edición 2025.

A pesar del entorno internacional de incertidumbre arancelaria, volatilidad en costos y ajustes en las metas de electrificación, México sigue posicionándose como un centro estratégico de proveeduría para Norteamérica.

Con corte al pasado 19 de septiembre, el informe asienta que en lo que va del año, se han producido en el país 163 mil 778 vehículos eléctricos.

De acuerdo con el análisis, dicha cifra representa un avance del 30.51 por ciento respecto del mismo periodo de 2024, y encamina al sector hacia un posible cierre por encima de las 250 mil unidades eléctricas ensambladas.

Este crecimiento sostenido ha permitido fortalecer un ecosistema nacional cada vez más robusto, que se traduce en la diversificación de actores, la especialización por región y el avance de proyectos clave, como son las nuevas líneas de producción de vehículos eléctricos (EV) en Coahuila, San Luis Potosí y Estado de México.

Esta dinámica arroja “señales claras de que la transición energética automotriz no solo continúa, sino que se profundiza”, se asienta en el mapeo, que reporta ya 453 empresas activas en el sector, cifra superior en tres por ciento respecto de mayo pasado.

Estas compañías están distribuidas en 29 subcategorías técnicas y operan en tres niveles distintos de participación: OEMs, Tier 1/Tier 2 y proveedores de materias primas, servicios y soluciones especializadas.

SE CONSOLIDA GM RAMOS ARIZPE

Modelos como el Chevrolet Equinox EV y Ford Mustang Mach-E mantienen un ritmo de producción sostenido, destacando la consolidación de plataformas eléctricas en plantas como GM Ramos Arizpe y Ford Cuautitlán.

Si bien el crecimiento de producción se ha moderado tras el espectacular repunte de 72 por ciento del primer cuatrimestre, el ritmo sigue siendo superior al de la mayoría de las naciones emergentes.

En cuanto al comportamiento del mercado nacional, entre enero y agosto, las ventas de vehículos eléctricos puros (BEV) sumaron 13 mil 292 unidades, lo que significa una caída acumulada del 21.4 por ciento frente al mismo lapso del año anterior.

Los híbridos enchufables (PHEV) crecieron 53.9 por ciento, y los híbridos convencionales (HEV) un 27.18 por ciento, con lo que se refuerza la idea de que el país construye desde la hibridación como etapa intermedia.

En materia de inversión, al cierre del tercer trimestre, el acumulado de recursos financieros aplicados a proyectos de electromovilidad asciende a 606.4 millones de dólares (mdd), distribuidos en al menos 18 proyectos confirmados.

Esto representa una reactivación sustancial, comparada con el lento arranque del primer trimestre (1T), donde apenas se contabilizaron 78.6 mdd.

PROVEEDURÍA EN ELECTROMOVILIDAD

En cuanto a los estados con mayor concentración de empresas proveedoras de electromovilidad, los primeros puestos siguen ocupados por Coahuila, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Nuevo León. Empiezan a destacar Durango y Puebla.

A continuación, se muestran las cifras de producción anuales de automóviles eléctricos en México en el lapso de 2020 a 2025:

• 2020: 6 mil 717 unidades

• 2021: 58 mil 453 unidades (+770.2 por ciento vs 2020)

• 2022: 79 mil 471 unidades (+34.2 por ciento vs 2021)

• 2023: 109 mil 695 unidades (+38.03 por ciento vs 2022)

• 2024: 206 mil 870 unidades (+88.58 por ciento vs 2023)

• Enero-agosto 2025: 163 mil 778 unidades (+30.51 por ciento vs 2024)

• Total: 624 mil 984 unidades.

(Con información de Clúster Automotriz: https://www.clusterindustrialb2b.com).