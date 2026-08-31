Coahuila fortalece identidad del sotol y reconoce impulso a su denominación de origen

Coahuila cuenta con una bebida que forma parte de su identidad y tradición productiva: el sotol, destilado que, al igual que el tequila en Jalisco y el mezcal en Oaxaca, representa un referente de la entidad. Durante un evento organizado por el Consejo Nacional de Productores de Sotol, A.C., se reconoció la labor realizada para promover y preservar este producto emblemático de Coahuila.

RECONOCEN GESTIONES PARA PROTEGER EL SOTOL En el marco de la celebración llevada a cabo en el Museo de la Revolución, en Saltillo, se destacó que Coahuila obtuvo en 2002 la denominación de origen para el sotol, resultado de las gestiones realizadas durante ese periodo para proteger y distinguir la producción del destilado.

El reconocimiento fue recibido por Enrique Martínez y Morales, en nombre de su padre, a quien se atribuyó la visión y las gestiones que contribuyeron a concretar la denominación de origen. “Para mí fue un verdadero honor recibir este reconocimiento en nombre de mi padre; gracias a su visión y a sus gestiones en el año 2002, Coahuila obtuvo la denominación de origen para este emblemático destilado”, expresó Martínez y Morales.

PROMUEVEN PRODUCTO EMBLEMÁTICO Durante el encuentro se reconoció además el trabajo del Consejo Nacional de Productores de Sotol, A.C. en la organización de actividades encaminadas a promover el destilado y fortalecer su presencia como uno de los productos representativos de Coahuila. El sotol forma parte de la tradición productiva y cultural de la entidad, por lo que su promoción busca mantener vigente el reconocimiento de esta bebida tanto dentro como fuera del estado.

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