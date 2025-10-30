Coahuila: le dan tres años de prisión por venta de droga; deberá pagar multa y reparación del daño

Jorge Benítez fue presentado la mañana de este jueves ante una audiencia de juicio abreviado en el Centro de Justicia Penal, donde se declaró culpable del delito de suministro de narcóticos. El juez le impuso una sentencia de tres años de prisión, aunque podrá cumplirla en libertad condicional.

Como parte de las medidas impuestas, deberá acudir cada mes a firmar ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y permanecer bajo vigilancia. Antes de acceder a este beneficio, tendrá que cubrir la reparación del daño, establecida en 9 mil 40 pesos, además de una multa de 3 mil pesos.

La defensa del ahora sentenciado ofreció pagar ambas cantidades en un plazo máximo de dos meses, y ya realizó un anticipo de 4 mil 500 pesos, depositados en una cuenta del Poder Judicial del Estado. La jueza de la sala penal número cuatro fijó como fecha límite el 30 de diciembre para liquidar la totalidad del monto.

Benítez fue detenido el 26 de junio de este año, tras ser sorprendido en la calle Aldama, entre Cinco de Mayo y Dos de Abril, en la colonia El Marqués de Parras de la Fuente, Coahuila, mientras intercambiaba dinero por droga con un cliente identificado como José Ángel “N”, quien también fue arrestado. En el vehículo Ford negro en el que viajaba se localizaron 30 bolsitas de metanfetamina y una báscula gramera.

Durante el tiempo que dure su sentencia, el imputado deberá ingresar a un centro de rehabilitación como parte de las condiciones establecidas para mantener su libertad condicional.