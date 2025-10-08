Coahuila: MC elige a la ex Hacienda Plan de Guadalupe para iniciar campañas

Saltillo
/ 8 octubre 2025
    Coahuila: MC elige a la ex Hacienda Plan de Guadalupe para iniciar campañas
    La ex Hacienda Plan de Guadalupe será escenario del mensaje de transformación de Movimiento Ciudadano. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Jaime Martínez Veloz confirmó que el emblemático sitio será escenario del arranque de las campañas electorales del partido en Coahuila

Jaime Martínez Veloz, delegado nacional de Movimiento Ciudadano (MC) en Coahuila, confirmó que la ex Hacienda Plan de Guadalupe será la sede del evento de arranque de las próximas campañas electorales del partido.

La elección del lugar busca subrayar un “mensaje de transformación” que marcará la agenda de los candidatos.

TE PUEDE INTERESAR: ‘¿Y tú cómo estás... de verdad?’: charla para fomentar la salud mental en Torreón

Martínez Veloz explicó que, tras presentar el planteamiento a la dirigencia nacional encabezada por Jorge Álvarez Máynez, se obtuvo la aprobación para iniciar los preparativos correspondientes.

El evento contará con la participación de candidatos a diputados locales y representantes de otros estados, además de figuras nacionales invitadas para reforzar la presencia y visibilidad de MC en la región.

El delegado resaltó que la elección de la ex Hacienda Plan de Guadalupe no es casual, ya que se trata de un sitio emblemático para Coahuila y para la historia del país.

“Queremos que este lugar icónico sea testigo del mensaje de transformación que queremos transmitir con nuestras propuestas”, afirmó.

Por otra parte, Martínez Veloz detalló que la agenda legislativa del partido continúa en consulta ciudadana en diversas regiones de Coahuila. Este proceso busca que las leyes y propuestas no sean impuestas desde arriba, sino construidas desde la memoria histórica, la dignidad y el porvenir compartido de los coahuilenses.

TE PUEDE INTERESAR: Corte absuelve a dueño del Santos Laguna de acusaciones fiscales

“Esta agenda legislativa busca ser un instrumento abierto de construcción colectiva, no un catálogo cerrado”, enfatizó. Además, destacó que los ciudadanos tendrán la oportunidad no solo de opinar, sino de decidir, vigilar y transformar las propuestas, mediante mecanismos concretos que fomenten la participación activa en la vida política del estado.

Con estas acciones, Movimiento Ciudadano busca consolidar su presencia en la entidad y acercar a los ciudadanos a un modelo de participación basado en la transparencia y la colaboración, bajo la premisa de que la política se construye desde abajo, con el involucramiento directo de la sociedad.

Temas


Elecciones
Partidos políticos

Localizaciones


Ramos Arizpe

true

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
No se vislumbra un panorama claro sobre un posible acuerdo para reactivar al gobierno.

Inicia Casa Blanca despidos masivos tras cierre de gobierno en EU

Los manifestantes tomaron el cruce de Hidalgo con la calle Juárez en la Zona Centro de la ciudad.

Toman padres de familia vialidad en Saltillo por posible cierre de kínder
A los personas les encantan los lácteos.

5 mitos sobre los lácteos que indignan a los expertos
Inseguridad, al acecho

Inseguridad, al acecho
true

Gana Nobel de La Paz, activista venezolana, María Corina Machado
La comunidad científica advierte que una tormenta solar extrema podría causar apagones masivos, fallas en satélites y colapsos de comunicación a nivel mundial.

Tormenta Solar Extrema... ¿Está el mundo preparado para resistirla?
El asesor de Donald Trump, y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, acusó al Comité Noruego del Nobel de anteponer “la política a la paz” por no entregárselo al mandatario norteamericano.

Acusa el asesor de Trump al Comité Noruego de anteponer ‘la política a la paz’ por no otorgarle el premio al mandatario estadounidense
true

¿Y el amparo?: ¡Kaputt (roto, acabado, destruido o inservible)!