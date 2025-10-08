Coahuila: MC elige a la ex Hacienda Plan de Guadalupe para iniciar campañas

Jaime Martínez Veloz, delegado nacional de Movimiento Ciudadano (MC) en Coahuila, confirmó que la ex Hacienda Plan de Guadalupe será la sede del evento de arranque de las próximas campañas electorales del partido.

La elección del lugar busca subrayar un “mensaje de transformación” que marcará la agenda de los candidatos.

Martínez Veloz explicó que, tras presentar el planteamiento a la dirigencia nacional encabezada por Jorge Álvarez Máynez, se obtuvo la aprobación para iniciar los preparativos correspondientes.

El evento contará con la participación de candidatos a diputados locales y representantes de otros estados, además de figuras nacionales invitadas para reforzar la presencia y visibilidad de MC en la región.

El delegado resaltó que la elección de la ex Hacienda Plan de Guadalupe no es casual, ya que se trata de un sitio emblemático para Coahuila y para la historia del país.

“Queremos que este lugar icónico sea testigo del mensaje de transformación que queremos transmitir con nuestras propuestas”, afirmó.

Por otra parte, Martínez Veloz detalló que la agenda legislativa del partido continúa en consulta ciudadana en diversas regiones de Coahuila. Este proceso busca que las leyes y propuestas no sean impuestas desde arriba, sino construidas desde la memoria histórica, la dignidad y el porvenir compartido de los coahuilenses.

“Esta agenda legislativa busca ser un instrumento abierto de construcción colectiva, no un catálogo cerrado”, enfatizó. Además, destacó que los ciudadanos tendrán la oportunidad no solo de opinar, sino de decidir, vigilar y transformar las propuestas, mediante mecanismos concretos que fomenten la participación activa en la vida política del estado.

Con estas acciones, Movimiento Ciudadano busca consolidar su presencia en la entidad y acercar a los ciudadanos a un modelo de participación basado en la transparencia y la colaboración, bajo la premisa de que la política se construye desde abajo, con el involucramiento directo de la sociedad.