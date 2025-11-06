Coahuila prepara el arranque de la ‘Ruta Clásicos Pueblos Mágicos 2025’; Martín Vaca estará presente

Saltillo
/ 6 noviembre 2025
    Coahuila prepara el arranque de la ‘Ruta Clásicos Pueblos Mágicos 2025’; Martín Vaca estará presente
    Uno de los principales atractivos será la presencia de Martín Vaca, reconocido por su programa Mexicánicos. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

Del 15 al 17 de noviembre, más de 70 vehículos históricos recorrerán el estado para impulsar el turismo y destacar la seguridad en carreteras

Del 15 al 17 de noviembre, Coahuila será el escenario de la “Ruta Clásicos Pueblos Mágicos 2025”, un evento que reunirá entre 70 y 100 automóviles con más de 30 años de antigüedad. La travesía, organizada por la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, busca fomentar el turismo familiar entre Arteaga y Cuatro Ciénegas.

La ruta se consolida como un atractivo turístico clave, con el objetivo de mostrar la riqueza cultural, gastronómica y artesanal de los Pueblos Mágicos. La organización agradeció el apoyo del gobierno estatal para realizar la rodada.

La organización destacó la importancia de la seguridad en el estado como un factor crucial para el evento, que atrae a participantes de entidades vecinas.

$!Estuvo presente el regidor Hugo Alberto Rábago Mar para la publicidad de este evento.
Estuvo presente el regidor Hugo Alberto Rábago Mar para la publicidad de este evento. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/ VANGUARDIA

“Sabemos que aquí en Coahuila, pues tenemos las carreteras bien blindadas, seguras para poder transitar sin ningún problema”, afirmó el vocero del evento.

$!La caravana de autos clásicos partirá desde Arteaga con rumbo a Cuatro Ciénegas el 15 de noviembre.
La caravana de autos clásicos partirá desde Arteaga con rumbo a Cuatro Ciénegas el 15 de noviembre. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/ VANGUARDIA

El evento iniciará el sábado 15 de noviembre con el banderazo de salida desde el municipio de Arteaga, programado para las 8:00 de la mañana, según explicó Erubiel Valdés Martínez.

$!Martín Vaca, del programa Mexicánicos, firmará autógrafos y convivirá con los asistentes.
Martín Vaca, del programa Mexicánicos, firmará autógrafos y convivirá con los asistentes. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/ VANGUARDIA

Valdés Martínez, secretario de la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, detalló que la caravana llegará a Monclova cerca de las 11:00 horas para dar “un pequeño recorrido ahí, por los bulevares principales” y promocionar la llegada a Cuatro Ciénegas.

El destino final del primer día será Cuatro Ciénegas, con una llegada programada a las 2:00 de la tarde, donde se realizará una exhibición en la Plaza Principal.

“A las 4:00 de la tarde vamos a irnos a la Plaza Principal a hacer ahí nuestra exhibición,” detalló Erubiel Valdés Martínez, mencionando que se esperan vehículos especiales como el “Gran Rojo”, un camión de bomberos.

Uno de los principales atractivos será la presencia de Martín Vaca, reconocido por su programa Mexicánicos, quien acompañará a los participantes durante el fin de semana.

“Martín Vaca, como ya saben, nos va a acompañar en este recorrido, en este evento. Este va a estar firmando autógrafos a partir de las 6:00 de la tarde,” anunció el secretario de la asociación.

El domingo 16 de noviembre estará dedicado al turismo, con un día libre para que los participantes conozcan los atractivos locales, seguido de otra sesión de autógrafos y una “callejoneada a las 7:30 de la tarde.”

“Se da un espacio libre para que los participantes, entonces, conozcan todas las, todo lo que nos ofrece Cuatro Ciénegas,” puntualizó Valdés Martínez.

La clausura y salida de los participantes a sus lugares de origen está programada para el lunes 17. Respecto al kit de participación, se aclaró: “No es necesario que compren el kit de participante de los que son vienen de otras partes.”

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

