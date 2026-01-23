Colectivos feministas convocan a mujeres a integrarse a la organización de la marcha del 8M en Saltillo

Luego de dar a conocer a inicios de enero la convocatoria para la marcha feminista del 8 de marzo para este año, colectivos feministas de Saltillo hicieron un llamado a mujeres mayores de edad para sumarse a los distintos equipos que permitirán la organización y el desarrollo de la movilización.

A través de redes sociales y de la página dedicada a la coordinación de la marcha anual, los colectivos invitaron a integrarse a los equipos de seguridad general, primeros auxilios, primeros auxilios psicológicos, jurídico y bloque negro, los cuales forman parte fundamental de la manifestación que cada año congrega a miles de asistentes.

TE PUEDE INTERESAR: 8M: La lucha por la igualdad de género en Saltillo, un camino en construcción

Asimismo, se lanzó la convocatoria para participar en la batucada, una expresión musical de percusión utilizada como símbolo de lucha, fuerza y unidad durante las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer. En este llamado se destacó que no es necesario contar con experiencia previa.

“No importa si no tienes experiencia previa, porque cuando sonamos juntas, se escucha más lejos”, señala una publicación.

Las interesadas pueden registrarse a través de formularios disponibles en la página oficial de la organización, con el objetivo de establecer contacto y coordinar su participación.

De manera paralela, colectivos como La Manada convocaron a madres a integrarse al grupo de maternidades feministas, un contingente que participa acompañado de hijas e hijos, como parte de una manifestación que busca visibilizar la crianza desde una perspectiva feminista.

TE PUEDE INTERESAR: Colectivo invita a conocer la historia del Movimiento Feminista en Saltillo

“Este 8M salimos a la calle con pañuelos, carriolas, mochilas, manos pequeñas y corazones grandes. Para que nuestras hijas sepan que pueden ocupar el espacio. Para que nuestros hijos aprendan a respetarlo. Para que la próxima generación no tenga que marchar por lo mismo. Si eres mamá, si crías, si acompañas infancias: esta marcha también es tuya. Nos vemos en la calle. Porque criar es amar, y amar también es luchar”, señalaron en su llamado.

La marcha se llevará a cabo el próximo 8 de marzo a las 4:00 de la tarde, con punto de partida a las afueras del Instituto Tecnológico de Saltillo, sobre el bulevar Venustiano Carranza, y concluirá en la Plaza Nueva Tlaxcala, ubicada en el primer cuadro de la ciudad.