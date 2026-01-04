Colectivos se manifiestan en Saltillo contra intervención de Estados Unidos en Venezuela

Integrantes de distintos colectivos y ciudadanos se manifestaron este domingo en la Plaza Nueva Tlaxcala, en la zona centro de Saltillo, para expresar su rechazo a lo que calificaron como intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela, tras los recientes hechos ocurridos en ese País.

Durante la movilización, los participantes aclararon que su postura no implica respaldo al gobierno venezolano. “Estar en contra del intervencionismo estadounidense no quiere decir que defendamos el régimen poco democrático de Maduro”, explicó Azael Charles, uno de los asistentes.

El vocero sostuvo que, desde su perspectiva, la intervención representa una violación al derecho internacional y a la soberanía de los pueblos. “Aunque Maduro no sea un presidente democrático, la forma en la que Estados Unidos interviene viola el derecho a que el pueblo venezolano pueda decidir”, afirmó, al señalar que existen intereses económicos detrás de estas acciones, particularmente relacionados con el petróleo.