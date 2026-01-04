Colectivos se manifiestan en Saltillo contra intervención de Estados Unidos en Venezuela
Desde la capital coahuilense, ciudadanos rechazaron el intervencionismo estadounidense, advirtieron posibles impactos para México y llamaron a la ciudadanía a involucrarse en causas sociales
Integrantes de distintos colectivos y ciudadanos se manifestaron este domingo en la Plaza Nueva Tlaxcala, en la zona centro de Saltillo, para expresar su rechazo a lo que calificaron como intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela, tras los recientes hechos ocurridos en ese País.
Durante la movilización, los participantes aclararon que su postura no implica respaldo al gobierno venezolano. “Estar en contra del intervencionismo estadounidense no quiere decir que defendamos el régimen poco democrático de Maduro”, explicó Azael Charles, uno de los asistentes.
El vocero sostuvo que, desde su perspectiva, la intervención representa una violación al derecho internacional y a la soberanía de los pueblos. “Aunque Maduro no sea un presidente democrático, la forma en la que Estados Unidos interviene viola el derecho a que el pueblo venezolano pueda decidir”, afirmó, al señalar que existen intereses económicos detrás de estas acciones, particularmente relacionados con el petróleo.
Advirtió que este tipo de escenarios también podría tener repercusiones para otros países, incluido México. Señaló que, aunque el gobierno mexicano ha condenado la violación a la soberanía venezolana, la postura ha sido “neutral”, lo que atribuyó al temor de una posible escalada de presión o intervención por parte de Estados Unidos. En ese contexto, se refirió a la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que el País enfrenta un escenario complejo en política exterior.
Añadió que, históricamente, las consecuencias de los conflictos armados recaen principalmente en la población civil. “Quienes siempre pagan los costos de estos eventos bélicos es la ciudadanía”, dijo, al advertir que situaciones similares podrían repetirse en otros países si no se cuestionan estas intervenciones.
Finalmente, los participantes llamaron a la ciudadanía a involucrarse y tomar postura, no solo en este tema, sino en distintas causas sociales. “Aunque parezca lejano, en algún momento nos puede alcanzar. Si no nos movemos ahora, cuando nos toque a nosotros ya no habrá quién nos respalde”, expresó Azael Charles, al señalar que el objetivo de la manifestación es dar visibilidad al tema y sumar a más personas.