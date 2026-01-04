Colectivos se manifiestan en Saltillo contra intervención de Estados Unidos en Venezuela

Saltillo
/ 4 enero 2026
    Colectivos se manifiestan en Saltillo contra intervención de Estados Unidos en Venezuela
    Integrantes de colectivos y ciudadanos se manifestaron en la Plaza Nueva Tlaxcala para rechazar el intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela. FOTO: OMAR SAUCEDO

Desde la capital coahuilense, ciudadanos rechazaron el intervencionismo estadounidense, advirtieron posibles impactos para México y llamaron a la ciudadanía a involucrarse en causas sociales

Integrantes de distintos colectivos y ciudadanos se manifestaron este domingo en la Plaza Nueva Tlaxcala, en la zona centro de Saltillo, para expresar su rechazo a lo que calificaron como intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela, tras los recientes hechos ocurridos en ese País.

Durante la movilización, los participantes aclararon que su postura no implica respaldo al gobierno venezolano. “Estar en contra del intervencionismo estadounidense no quiere decir que defendamos el régimen poco democrático de Maduro”, explicó Azael Charles, uno de los asistentes.

El vocero sostuvo que, desde su perspectiva, la intervención representa una violación al derecho internacional y a la soberanía de los pueblos. “Aunque Maduro no sea un presidente democrático, la forma en la que Estados Unidos interviene viola el derecho a que el pueblo venezolano pueda decidir”, afirmó, al señalar que existen intereses económicos detrás de estas acciones, particularmente relacionados con el petróleo.

$!La movilización se realizó en la zona centro de Saltillo y congregó a ciudadanos de distintas organizaciones sociales.
La movilización se realizó en la zona centro de Saltillo y congregó a ciudadanos de distintas organizaciones sociales. FOTO: OMAR SAUCEDO

Advirtió que este tipo de escenarios también podría tener repercusiones para otros países, incluido México. Señaló que, aunque el gobierno mexicano ha condenado la violación a la soberanía venezolana, la postura ha sido “neutral”, lo que atribuyó al temor de una posible escalada de presión o intervención por parte de Estados Unidos. En ese contexto, se refirió a la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que el País enfrenta un escenario complejo en política exterior.

Añadió que, históricamente, las consecuencias de los conflictos armados recaen principalmente en la población civil. “Quienes siempre pagan los costos de estos eventos bélicos es la ciudadanía”, dijo, al advertir que situaciones similares podrían repetirse en otros países si no se cuestionan estas intervenciones.

$!Durante la protesta, los asistentes señalaron que la intervención extranjera vulnera la soberanía y el derecho internacional.
Durante la protesta, los asistentes señalaron que la intervención extranjera vulnera la soberanía y el derecho internacional. FOTO: OMAR SAUCEDO

Finalmente, los participantes llamaron a la ciudadanía a involucrarse y tomar postura, no solo en este tema, sino en distintas causas sociales. “Aunque parezca lejano, en algún momento nos puede alcanzar. Si no nos movemos ahora, cuando nos toque a nosotros ya no habrá quién nos respalde”, expresó Azael Charles, al señalar que el objetivo de la manifestación es dar visibilidad al tema y sumar a más personas.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

