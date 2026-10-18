Como cada domingo, la Ruta Recreativa de Saltillo ofrece consultas médicas, vacunas y actividades familiares

Como parte de la jornada, el Gobierno Municipal incorporó actividades relacionadas con el Día Mundial de la Alimentación, en coordinación con la Secretaría de Salud, para difundir recomendaciones sobre alimentación saludable y sostenible.

Cientos de personas acudieron este domingo a la Ruta Recreativa de Saltillo para realizar actividades físicas, convivir con sus familias y aprovechar los servicios gratuitos que distintas dependencias municipales instalaron sobre el bulevar Venustiano Carranza.

La iniciativa permitió acercar información a quienes recorrieron este espacio, donde cada domingo se reúnen personas para caminar, correr, andar en bicicleta, patines o patineta, así como para pasear con sus mascotas.

SERVICIOS MÉDICOS GRATUITOS

Durante la jornada, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo de atención para brindar consultas médicas generales y realizar pruebas de detección de diabetes e hipertensión.

También se ofrecieron servicios para el cuidado de los animales de compañía, entre ellos vacunación antirrábica y desparasitación, con el propósito de facilitar el acceso a medidas preventivas para las mascotas.

Estas acciones formaron parte de la oferta de servicios que el Municipio acerca a la población en espacios públicos, con la intención de promover el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades.

POLICÍA REFUERZA PROXIMIDAD

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana también participó mediante algunos de sus agrupamientos, que desarrollaron actividades de proximidad social para fortalecer la confianza y la colaboración entre los elementos policiales y los habitantes.

La presencia de las distintas dependencias permitió combinar el esparcimiento y la activación física con servicios de salud y acciones de acercamiento comunitario.