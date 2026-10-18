Como cada domingo, la Ruta Recreativa de Saltillo ofrece consultas médicas, vacunas y actividades familiares

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    Como cada domingo, la Ruta Recreativa de Saltillo ofrece consultas médicas, vacunas y actividades familiares
    Cientos de saltillenses acudieron a la Ruta Recreativa para caminar, correr y realizar actividades físicas sobre el bulevar Venustiano Carranza. CORTESÍA

La jornada dominical incluyó orientación nutricional, detección de enfermedades y atención gratuita para mascotas sobre el bulevar Venustiano Carranza

Cientos de personas acudieron este domingo a la Ruta Recreativa de Saltillo para realizar actividades físicas, convivir con sus familias y aprovechar los servicios gratuitos que distintas dependencias municipales instalaron sobre el bulevar Venustiano Carranza.

Como parte de la jornada, el Gobierno Municipal incorporó actividades relacionadas con el Día Mundial de la Alimentación, en coordinación con la Secretaría de Salud, para difundir recomendaciones sobre alimentación saludable y sostenible.

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$!En el marco del Día Mundial de la Alimentación, los asistentes recibieron información sobre hábitos alimenticios saludables y sostenibles.
En el marco del Día Mundial de la Alimentación, los asistentes recibieron información sobre hábitos alimenticios saludables y sostenibles. CORTESÍA

La iniciativa permitió acercar información a quienes recorrieron este espacio, donde cada domingo se reúnen personas para caminar, correr, andar en bicicleta, patines o patineta, así como para pasear con sus mascotas.

SERVICIOS MÉDICOS GRATUITOS

Durante la jornada, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo de atención para brindar consultas médicas generales y realizar pruebas de detección de diabetes e hipertensión.

También se ofrecieron servicios para el cuidado de los animales de compañía, entre ellos vacunación antirrábica y desparasitación, con el propósito de facilitar el acceso a medidas preventivas para las mascotas.

Estas acciones formaron parte de la oferta de servicios que el Municipio acerca a la población en espacios públicos, con la intención de promover el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades.

POLICÍA REFUERZA PROXIMIDAD

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana también participó mediante algunos de sus agrupamientos, que desarrollaron actividades de proximidad social para fortalecer la confianza y la colaboración entre los elementos policiales y los habitantes.

La presencia de las distintas dependencias permitió combinar el esparcimiento y la activación física con servicios de salud y acciones de acercamiento comunitario.

$!Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron actividades de proximidad social para fortalecer la confianza con las familias saltillenses.
Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron actividades de proximidad social para fortalecer la confianza con las familias saltillenses. CORTESÍA

A lo largo del recorrido, familias y grupos de amigos aprovecharon el cierre recreativo para realizar ejercicio y disfrutar de las actividades al aire libre.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, invitó a la población a continuar aprovechando este espacio todos los domingos.

La Ruta Recreativa se instala sobre el bulevar Venustiano Carranza y opera de 7:00 a 12:00 horas, con opciones para quienes buscan ejercitarse, convivir o participar en las actividades organizadas por las dependencias municipales.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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