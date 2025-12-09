Comparece sujeto acusado de abigeato, en Saltillo

Saltillo
/ 9 diciembre 2025
    Comparece sujeto acusado de abigeato, en Saltillo
    Tuvo que pagar diversas multas por el delito cometido.

Estuvo a punto de entrar al penal por el robo de 8 vacas, pero prefirió pagar la multa

Muy caro le salió a Manuel Díaz robar ocho vacas de un rancho del sur de Saltillo, porque su denuncia llegó a manos de un juez.

Ya le tenían preparada la orden de aprehensión en su contra por el delito de abigeato, dentro del proceso penal 1967/2021. Con tal de no pasar varios meses recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso), compareció ante el Centro de Justicia Penal.

El acusado no tuvo más remedio que llegar a un acuerdo reparatorio, mediante el cual pagó a uno de los afectados la cantidad de 100 mil pesos por cuatro vacas que pertenecían a una sola persona. Al resto de los afectados, que son dos, les pagará 60 mil pesos en un plazo no mayor a 15 días. Con esta reparación, el juez Alfredo Ibarra dio por terminada la acusación que se siguió por más de tres años contra Manuel.

Mencionó que la orden de aprehensión, que ya estaba a punto de ser cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quedará sin efecto. Este delito cometido por Manuel se registró en noviembre del año 2021 en el ejido Derramadero.

Ingresó al rancho que custodiaba y subió un total de seis vacas a una camioneta para venderlas. Al incurrir en el delito de abigeato, se inició una investigación que culminó con la localización del responsable.

