Cae pareja tras robo de camioneta en Torreón; policía la ubica con cámaras e inteligencia (video)

Torreón
/ 9 diciembre 2025
    Cae pareja tras robo de camioneta en Torreón; policía la ubica con cámaras e inteligencia (video)
    Elementos del GRT aseguraron la camioneta robada tras un operativo de rastreo desplegado en el primer cuadro de Torreón. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

La investigación continúa para determinar si los detenidos estarían involucrados en otros robos cometidos recientemente en la Zona Centro

TORREÓN, COAH.– La coordinación inmediata entre la ciudadanía, el sistema de emergencias 911 y los elementos de seguridad fue clave para resolver un caso de robo de vehículo en el centro de Torreón.

La alerta se activó tras el reporte de la sustracción de una camioneta Nissan tipo estaquitas, modelo 2010, de color blanco y propiedad de una empresa local. La denuncia, acompañada por un video de seguridad proporcionado por un comerciante, permitió a las autoridades identificar al presunto responsable.

Con la información disponible —imágenes, placas y características—, la Policía de Torreón, a través del Grupo de Reacción Torreón (GRT), implementó de inmediato un operativo de búsqueda y rastreo. Mediante labores de inteligencia y seguimiento táctico, el GRT logró ubicar la unidad y a los implicados.

$!Francisco “N” y Maribel “N” fueron detenidos durante el operativo y trasladados para su puesta a disposición ante la autoridad competente.
Francisco “N” y Maribel “N” fueron detenidos durante el operativo y trasladados para su puesta a disposición ante la autoridad competente. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

El operativo concluyó con la detención de Francisco “N”, de 53 años, señalado como autor material del robo, y Maribel “N”, de 36 años, quien presuntamente fungía como cómplice. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Además, se investiga la posible relación de los detenidos con otros ilícitos cometidos en la ciudad, reforzando las acciones orientadas a la prevención y al esclarecimiento de hechos delictivos.

Temas


Detenciones
Robos
Seguridad

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

