Cae pareja tras robo de camioneta en Torreón; policía la ubica con cámaras e inteligencia (video)
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La investigación continúa para determinar si los detenidos estarían involucrados en otros robos cometidos recientemente en la Zona Centro
TORREÓN, COAH.– La coordinación inmediata entre la ciudadanía, el sistema de emergencias 911 y los elementos de seguridad fue clave para resolver un caso de robo de vehículo en el centro de Torreón.
La alerta se activó tras el reporte de la sustracción de una camioneta Nissan tipo estaquitas, modelo 2010, de color blanco y propiedad de una empresa local. La denuncia, acompañada por un video de seguridad proporcionado por un comerciante, permitió a las autoridades identificar al presunto responsable.
TE PUEDE INTERESAR: Explosión por fuga de gas derrumba una casa y daña otras 35 en Torreón
Con la información disponible —imágenes, placas y características—, la Policía de Torreón, a través del Grupo de Reacción Torreón (GRT), implementó de inmediato un operativo de búsqueda y rastreo. Mediante labores de inteligencia y seguimiento táctico, el GRT logró ubicar la unidad y a los implicados.
El operativo concluyó con la detención de Francisco “N”, de 53 años, señalado como autor material del robo, y Maribel “N”, de 36 años, quien presuntamente fungía como cómplice. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad competente.
Además, se investiga la posible relación de los detenidos con otros ilícitos cometidos en la ciudad, reforzando las acciones orientadas a la prevención y al esclarecimiento de hechos delictivos.