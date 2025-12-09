Cae pareja tras robo de camioneta en Torreón; policía la ubica con cámaras e inteligencia (video)

TORREÓN, COAH.– La coordinación inmediata entre la ciudadanía, el sistema de emergencias 911 y los elementos de seguridad fue clave para resolver un caso de robo de vehículo en el centro de Torreón.

La alerta se activó tras el reporte de la sustracción de una camioneta Nissan tipo estaquitas, modelo 2010, de color blanco y propiedad de una empresa local. La denuncia, acompañada por un video de seguridad proporcionado por un comerciante, permitió a las autoridades identificar al presunto responsable.

