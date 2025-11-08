Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país
El alcalde Javier Díaz González destacó que la seguridad es la principal prioridad de su gobierno, con una inversión global de mil millones de pesos y un modelo basado en la cercanía con la ciudadanía
El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó su modelo de seguridad ciudadana mediante el trabajo conjunto entre autoridades y habitantes de los diferentes sectores de la ciudad. La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha sostenido 361 reuniones vecinales para atender inquietudes y construir soluciones coordinadas con la comunidad.
El alcalde Javier Díaz González subrayó que la seguridad es “la prioridad de prioridades” en su administración y destacó que desde el primer día de su gestión se adquirieron 37 patrullas —de las cuales 25 son eléctricas— gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.
“Por un lado están los mil millones de pesos de inversión global en seguridad, y por otro, el fortalecimiento de la ciudadanización de las estrategias de protección”, señaló el edil.
Díaz González destacó que en las reuniones participan titulares, mandos y el propio Comisionado de Seguridad, lo que permite conocer de primera mano las problemáticas de cada colonia y generar soluciones conjuntas.
El comisionado Miguel Ángel Garza Félix explicó que estas reuniones se realizan de manera semanal en los distintos sectores de la ciudad, además de encuentros con estudiantes, docentes y comerciantes. “Cada mando se enfoca en su responsabilidad para atender los temas planteados por la gente. También recorremos zonas comerciales para sumar a propietarios y empleados a los grupos de WhatsApp”, detalló.
El funcionario informó que actualmente existen más de 123 mil saltillenses integrados en grupos de WhatsApp que conforman la red ciudadana de seguridad más grande del país, lo que ha contribuido a que Saltillo se mantenga como la capital más segura de México.
Entre las colonias visitadas por la Comisaría destacan Bellavista, 26 de Marzo, Lomas de Lourdes, Miguel Hidalgo, Mirasierra, Zaragoza, Morelos, Valle Azteca, Saltillo 2000, La Esmeralda, Jardines Coloniales, Sorrento, Portal de Aragón, Portal de las Lomas y Valles de las Flores, entre otras.