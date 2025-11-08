Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó su modelo de seguridad ciudadana mediante el trabajo conjunto entre autoridades y habitantes de los diferentes sectores de la ciudad. La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha sostenido 361 reuniones vecinales para atender inquietudes y construir soluciones coordinadas con la comunidad. TE PUEDE INTERESAR: Suspenderán temporalmente ruta Norte-Sur de ‘Aquí Vamos Gratis’ durante Maratón Saltillo El alcalde Javier Díaz González subrayó que la seguridad es “la prioridad de prioridades” en su administración y destacó que desde el primer día de su gestión se adquirieron 37 patrullas —de las cuales 25 son eléctricas— gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Por un lado están los mil millones de pesos de inversión global en seguridad, y por otro, el fortalecimiento de la ciudadanización de las estrategias de protección”, señaló el edil. Díaz González destacó que en las reuniones participan titulares, mandos y el propio Comisionado de Seguridad, lo que permite conocer de primera mano las problemáticas de cada colonia y generar soluciones conjuntas.