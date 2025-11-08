Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país

Saltillo
/ 8 noviembre 2025
    Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país
    Autoridades municipales realizan reuniones vecinales en distintos sectores de Saltillo para atender inquietudes sobre seguridad. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González destacó que la seguridad es la principal prioridad de su gobierno, con una inversión global de mil millones de pesos y un modelo basado en la cercanía con la ciudadanía

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó su modelo de seguridad ciudadana mediante el trabajo conjunto entre autoridades y habitantes de los diferentes sectores de la ciudad. La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha sostenido 361 reuniones vecinales para atender inquietudes y construir soluciones coordinadas con la comunidad.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenderán temporalmente ruta Norte-Sur de ‘Aquí Vamos Gratis’ durante Maratón Saltillo

El alcalde Javier Díaz González subrayó que la seguridad es “la prioridad de prioridades” en su administración y destacó que desde el primer día de su gestión se adquirieron 37 patrullas —de las cuales 25 son eléctricas— gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

$!La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha sostenido 361 encuentros con vecinos para fortalecer la confianza y la prevención.
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha sostenido 361 encuentros con vecinos para fortalecer la confianza y la prevención. FOTO: CORTESÍA

“Por un lado están los mil millones de pesos de inversión global en seguridad, y por otro, el fortalecimiento de la ciudadanización de las estrategias de protección”, señaló el edil.

Díaz González destacó que en las reuniones participan titulares, mandos y el propio Comisionado de Seguridad, lo que permite conocer de primera mano las problemáticas de cada colonia y generar soluciones conjuntas.

$!Con más de 123 mil personas integradas, Saltillo cuenta con la red ciudadana de seguridad más grande del país.
Con más de 123 mil personas integradas, Saltillo cuenta con la red ciudadana de seguridad más grande del país. FOTO: CORTESÍA

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix explicó que estas reuniones se realizan de manera semanal en los distintos sectores de la ciudad, además de encuentros con estudiantes, docentes y comerciantes. “Cada mando se enfoca en su responsabilidad para atender los temas planteados por la gente. También recorremos zonas comerciales para sumar a propietarios y empleados a los grupos de WhatsApp”, detalló.

El funcionario informó que actualmente existen más de 123 mil saltillenses integrados en grupos de WhatsApp que conforman la red ciudadana de seguridad más grande del país, lo que ha contribuido a que Saltillo se mantenga como la capital más segura de México.

Entre las colonias visitadas por la Comisaría destacan Bellavista, 26 de Marzo, Lomas de Lourdes, Miguel Hidalgo, Mirasierra, Zaragoza, Morelos, Valle Azteca, Saltillo 2000, La Esmeralda, Jardines Coloniales, Sorrento, Portal de Aragón, Portal de las Lomas y Valles de las Flores, entre otras.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo C2 municipal opera con más de 400 cámaras conectadas al sistema estatal.

Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe
Autoridades municipales realizan reuniones vecinales en distintos sectores de Saltillo para atender inquietudes sobre seguridad.

Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país

Brigadas de salud realizan fumigación en colonias con mayor presencia del mosquito transmisor.

Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año
El investigador Eduardo Lara Reimers, explicó la importancia de espacios seguros y educación para un consumo responsable.

Educar, regular y abrir espacios: el reto de Coahuila frente al consumo de cannabis
Técnicos del Simas Torreón trabajaron de forma ininterrumpida para concluir antes de lo previsto la reparación del pozo 7R.

Reanuda operación la bomba 7R en Torreón tras varios días de reparaciones

A pesar de las reformas, pocas denuncias por maltrato animal llegan a sentencia.

Coahuila, entre los ladridos del amor y los gritos del maltrato
Un avión desciende para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | FOTO: EFE

Esta es la lista de aeropuertos en EU, afectados por la reducción del tráfico aéreo

Paz y justicia

Paz y justicia