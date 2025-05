Con 91 años, Don Pancho es el guardián de su plaza pública y ejemplo en Saltillo

A sus 91 años, las limitaciones físicas no le han impedido a Francisco Ramírez Reyna acudir todos los días a recoger basura, podar árboles, alimentar aves y en la medida de lo posible, reforestar.

“Me da más satisfacción que la gente que viene al templo, viene y descansa aquí. Vienen a misa de cuerpo presente, la gente viene y se sienta aquí. Los que no quieren entrar a la Iglesia y eso me cae bonito. Es lo que le pido yo a Dios, ‘ayúdame Padre Santo, que ojalá lo que yo ande haciendo te agrade a ti’. Porque lo hago de todo corazón para beneficio de la comunidad, sin interés alguno más que la vegetación, la naturaleza”, dice en entrevista para VANGUARDIA .

Afirma no buscar dinero ni fama, sino mantener adecuadamente la plaza pública tanto para los vecinos de la Panteones como para quienes acuden de paso.

“Aquí no le pido yo al Municipio nada, nomás a Dios. Yo compro escobas, tengo mi carretilla, tengo toda la herramienta para trabajar, porque no me gusta andar trabajando con herramientas ajenas. Pero sí, lo que más nos está faltando es el agua”, comentó.

Don Pancho también consideró que tanto en la Plaza Ejército Constitucionalista como en otras tantas, los vecinos han dejado de realizar acciones en favor de cuidar sus plazas públicas.