Denuncian nueva presunta ‘estafa’ de Funticket por boletos para Ricardo Arjona en Saltillo

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Coahuila
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    Denuncian nueva presunta ‘estafa’ de Funticket por boletos para Ricardo Arjona en Saltillo
    Compradores aseguran que pagaron entradas con promoción 2x1 y no han recibido sus accesos; reportes similares se han presentado en otras entidades

La boletera cuenta con antecedentes de inconformidades en Saltillo por la cancelación del concierto de Miguel Bosé

La boletera Funticket vuelve a estar en el centro de la polémica en Saltillo, luego de que compradores denunciaran presuntas irregularidades en la venta de boletos para el concierto de Ricardo Arjona, programado para el próximo 2 de diciembre en el Estadio Francisco I. Madero.

De acuerdo con los afectados, la empresa difundió una promoción de 2x1 en distintas localidades, lo que motivó a varios saltillenses a adquirir sus por esta vía. Sin embargo, aseguran que realizaron los pagos desde la semana pasada y hasta el momento no han recibido los boletos.

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La oferta se promociona a través del sitio https://funticketpromociones.com/ricardo-arjona-ciudades, que presenta una página relacionada con el cantante guatemalteco. Ante la falta de respuesta sobre sus compras, los usuarios temen que se repita una situación similar a la que enfrentaron seguidores de otros artistas.

Cabe señalar que durante el anuncio del evento en Saltillo, se informó en conferencia de prensa que las entradas para el espectáculo estarían a través de la plataforma Boletomóvil.

Las quejas se suman a los antecedentes de Funticket en Saltillo, particularmente por la cancelación del concierto de Miguel Bosé, anunciado para noviembre de 2025.

En marzo de este año, compradores inconformes denunciaron que continuaban sin recuperar el dinero pagado por sus entradas, pese a haber presentado reclamaciones ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Algunos señalaron que la empresa les ofrecía monederos electrónicos en lugar de reembolsarles el importe de los boletos.

$!Mediante grupos de Facebook, supuestas personas afectadas denuncian un presunto fraude.
Mediante grupos de Facebook, supuestas personas afectadas denuncian un presunto fraude. ESPECIAL

De acuerdo con la publicidad que aparece en redes, esta supuesta promoción también estaría activa para eventos en Mérida, Chiapas, Oaxaca y Puebla, así como en otras entidades, de acuerdo con los reportes referidos por consumidores.

En Saltillo, los nuevos señalamientos han llevado a los compradores a solicitar la intervención de Profeco y de las autoridades correspondientes para que investiguen las operaciones relacionadas con la promoción de Ricardo Arjona.

Los afectados exigen que se garantice la entrega de los accesos adquiridos o, en su defecto, la devolución del dinero. Aunque la presentación está programada para el 2 de diciembre, consideran injustificable que no exista claridad sobre el estado de sus compras y temen enfrentar un proceso prolongado para recuperar sus recursos.

El concierto de Ricardo Arjona aparece anunciado para esa fecha en Saltillo; sin embargo, las denuncias sobre la promoción 2x1 y la falta de entrega de boletos deben distinguirse de la confirmación oficial de un fraude.

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Hasta el momento, no se cuenta con una postura verificada de Funticket sobre las nuevas quejas ni con una determinación oficial que confirme la comisión de algún delito en estos casos.

Ante esta situación, se recomienda a los consumidores conservar comprobantes de pago, correos electrónicos, mensajes y capturas de pantalla de la promoción, así como presentar sus reclamaciones ante las instancias correspondientes para respaldar sus solicitudes de aclaración o reembolso.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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