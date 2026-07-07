Con campaña ‘Tómala cochino’, suman 12 detenidos por tirar basura en Saltillo

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    Con campaña ‘Tómala cochino’, suman 12 detenidos por tirar basura en Saltillo
    La participación ciudadana ha permitido detectar a los primeros infractores, informó el Ayuntamiento. FRANCISCO MUÑIZ

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que la campaña ”Tómala Cochino” ya dejó sus primeros resultados, con alrededor de 12 personas detenidas y multadas tras ser denunciadas por tirar basura en la vía pública.

El edil explicó que la estrategia busca generar conciencia entre la población sobre la importancia de mantener limpia la ciudad. Sin embargo, advirtió que también contempla la aplicación de sanciones administrativas para quienes sean sorprendidos arrojando desechos en calles, arroyos o terrenos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/no-alcanza-pipa-a-frenar-provoca-fuerte-choque-y-desata-doble-volcadura-en-saltillo-EN21971126

”Fue una campaña de publicidad de ‘Tómala Cochino’, en el sentido de generar conciencia y, entre todas y todos, poder cuidar nuestro municipio de no ensuciarlo”, explicó.

Díaz González recordó que tirar basura, escombro o desechos en la vía pública puede derivar en multas de hasta 55 mil pesos, las cuales se aplican a partir de denuncias ciudadanas debidamente documentadas.

”No solamente es poder generar concientización, sino es una campaña también que al que la hace la va a pagar en temas administrativos, en tema de multas”, advirtió.

El alcalde señaló que la participación de la ciudadanía ha permitido detectar a los primeros infractores. “Lo que tenemos de la gente que ha denunciado es alrededor de 12 personas que se han detenido y que se han multado”, confirmó.

Finalmente, recordó que la acumulación de basura, escombro y muebles viejos obstruye la infraestructura pluvial. Señaló que, durante las recientes lluvias, el agua arrastró toneladas de residuos desde la sierra, lo que contribuyó a las inundaciones registradas en distintos sectores de la ciudad.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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