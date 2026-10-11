Entregan media tonelada de alimento a fundaciones tras la primera edición de ‘VANGUARDIA con Causa’

VANGUARDIA concluyó la primera edición de su campaña de responsabilidad social “VANGUARDIA Con Causa”, con la entrega de aproximadamente 500 kilogramos de alimento a cinco fundaciones dedicadas al rescate y cuidado de animales en Saltillo.

La iniciativa contó con la participación de instituciones educativas y estudiantes que se sumaron mediante donaciones. Entre los participantes estuvieron North Hill y la Universidad Carolina, cuyos directivos y alumnos contribuyeron a la colecta, así como el Capítulo Estudiantil de Ingeniería Industrial IISE 951, del Tecnológico de Saltillo.

La campaña surgió a partir de una consulta con lectores del medio, quienes plantearon la importancia de impulsar actividades humanitarias y apoyar a organizaciones que atienden a animales en situación de abandono.

“Todo inició por un focus group que realizamos donde los mismos suscriptores nos comentaron que teníamos que enfocarnos más en actividades humanitarias y una de las ideas que se nos ocurrió fue ayudar a fundaciones que tenían como misión ayudar a animales de la calle”, explicó Fernanda Acevedo, representante de VANGUARDIA. Como parte del cierre, se entregaron boletos conmemorativos y reconocimientos a los albergues participantes. Acevedo señaló que la intención es dar continuidad al proyecto mediante nuevas actividades de impacto social que involucren a la comunidad.

Para las organizaciones beneficiadas, las aportaciones representan un apoyo para cubrir parte de los gastos que implica atender a perros y gatos rescatados. Además de la alimentación, deben afrontar costos de atención veterinaria, tratamientos y procedimientos médicos. Hideythza Trejo, de Misión Miau, destacó la necesidad de fortalecer la cultura de cuidado y adopción de gatos, animales que, señaló, todavía enfrentan dificultades para recibir atención y encontrar un hogar. “En la ciudad no existe la cultura como tal, apenas se está creando. Creo que estamos trabajando bastante y hemos hecho muchísimos esfuerzos para que la gente empiece a darle lugar a los gatos, que también son seres sintientes y mascotas del hogar”, comentó. Trejo invitó a la población a involucrarse en el cuidado responsable y en la adopción de felinos.

Fernanda López, de Patitas al Rescate, explicó que los recursos que obtienen mediante colectas les permiten destinar parte de sus ingresos a otras necesidades médicas. “Tenemos muchos gastos veterinarios en cuestión de cirugías, esterilización, baños medicados y tratamientos”.

“Gracias a este tipo de eventos nos solventamos en cuanto a la alimentación, porque son muchos perritos y gatitos los que atendemos”, indicó. López agradeció la participación ciudadana y recordó que incluso las aportaciones pequeñas pueden representar una diferencia para las agrupaciones dedicadas al rescate animal. En esta primera edición participaron Fundación Dignidad Animal, Fundación Louigy, Misión Miau, Naricitas Sin Hogar y Patitas al Rescate.