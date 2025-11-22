Con misa y música, Saltillo honra a Santa Cecilia en su día

Este sábado 22 de noviembre, músicos locales se congregaron en la capilla de Santa Cecilia, en Saltillo, para participar en la misa con la que cada año se conmemora el Día del Músico. Durante la ceremonia entonaron “Las Mañanitas” y piezas tradicionales en honor a la santa patrona de quienes dedican su vida al arte musical.

