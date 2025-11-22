Con misa y música, Saltillo honra a Santa Cecilia en su día

Saltillo
/ 22 noviembre 2025
    Con misa y música, Saltillo honra a Santa Cecilia en su día
    Músicos locales reunidos en la capilla de Santa Cecilia durante la misa en honor a su santa patrona. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

Músicos de distintas generaciones acudieron a la capilla dedicada a Santa Cecilia para celebrar a su patrona con cantos, oraciones y una convivencia que reafirma la tradición cada 22 de noviembre

Este sábado 22 de noviembre, músicos locales se congregaron en la capilla de Santa Cecilia, en Saltillo, para participar en la misa con la que cada año se conmemora el Día del Músico. Durante la ceremonia entonaron “Las Mañanitas” y piezas tradicionales en honor a la santa patrona de quienes dedican su vida al arte musical.

$!Toda una verbena popular en una celebración llena de devoción y herencia cultural.
Toda una verbena popular en una celebración llena de devoción y herencia cultural. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

Santa Cecilia es reconocida como la patrona de los músicos y fue canonizada en 1594 por el papa Gregorio XIII. La tradición sostiene que, incluso durante su martirio, “cantaba en su corazón a Dios”, una imagen que ha acompañado por siglos a quienes encuentran en la música una forma de fe y expresión.

$!Matlachines acuden como parte de la tradición del Día del Músico.
Matlachines acuden como parte de la tradición del Día del Músico. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

Desde temprana hora, acordeonistas, guitarristas y agrupaciones acudieron al recinto, donde además de la celebración litúrgica se generó un ambiente de encuentro entre colegas, familias y fieles que reconocen en esta fecha un símbolo de identidad y fe.

$!La figura de Santa Cecilia preside la celebración que rinde homenaje a quienes han hecho de la música su vida.
La figura de Santa Cecilia preside la celebración que rinde homenaje a quienes han hecho de la música su vida. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

La tradición, que se mantiene viva en la capital coahuilense, no solo reúne a músicos con amplia trayectoria, sino también a jóvenes que continúan este oficio como parte de su herencia cultural.

$!Instrumentistas se preparan antes del inicio de la misa, afinando melodías que llenaron el recinto.
Instrumentistas se preparan antes del inicio de la misa, afinando melodías que llenaron el recinto. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

Al término de la misa, los asistentes permanecieron en el lugar para saludar a los músicos y convivir en un entorno marcado por el respeto a la fe y al oficio que da vida y ritmo a la ciudad.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

