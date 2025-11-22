Con misa y música, Saltillo honra a Santa Cecilia en su día
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Músicos de distintas generaciones acudieron a la capilla dedicada a Santa Cecilia para celebrar a su patrona con cantos, oraciones y una convivencia que reafirma la tradición cada 22 de noviembre
Este sábado 22 de noviembre, músicos locales se congregaron en la capilla de Santa Cecilia, en Saltillo, para participar en la misa con la que cada año se conmemora el Día del Músico. Durante la ceremonia entonaron “Las Mañanitas” y piezas tradicionales en honor a la santa patrona de quienes dedican su vida al arte musical.
TE PUEDE INTERESAR: La Orquesta Metropolitana de Saltillo deslumbró con un recital que abarcó del Barroco al Romanticismo
Santa Cecilia es reconocida como la patrona de los músicos y fue canonizada en 1594 por el papa Gregorio XIII. La tradición sostiene que, incluso durante su martirio, “cantaba en su corazón a Dios”, una imagen que ha acompañado por siglos a quienes encuentran en la música una forma de fe y expresión.
Desde temprana hora, acordeonistas, guitarristas y agrupaciones acudieron al recinto, donde además de la celebración litúrgica se generó un ambiente de encuentro entre colegas, familias y fieles que reconocen en esta fecha un símbolo de identidad y fe.
La tradición, que se mantiene viva en la capital coahuilense, no solo reúne a músicos con amplia trayectoria, sino también a jóvenes que continúan este oficio como parte de su herencia cultural.
Al término de la misa, los asistentes permanecieron en el lugar para saludar a los músicos y convivir en un entorno marcado por el respeto a la fe y al oficio que da vida y ritmo a la ciudad.