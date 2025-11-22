La Orquesta Metropolitana de Saltillo deslumbró con un recital que abarcó del Barroco al Romanticismo

La Orquesta Metropolitana de Saltillo cautivó al público con un recital que llenó de música, técnica y emoción el Museo de las Aves. El concierto “Cuerdas Majestuosas” , organizado por el Instituto Municipal de Cultura, reunió a decenas de asistentes que disfrutaron de un programa especialmente diseñado para mostrar la riqueza del repertorio para cuerdas.

Bajo la batuta de la maestra Natalia Riazanova, directora artística de la OMSA, la presentación llevó al público por un recorrido sonoro que inició en la elegancia del Barroco y culminó en la expresividad del Romanticismo, destacando la calidad interpretativa de las y los músicos locales.

El recital abrió con el Concierto para violín en mi mayor BWV 1042 de Johann Sebastian Bach, pieza emblemática del repertorio universal que exige precisión técnica y un sentido profundo del fraseo barroco. La interpretación estuvo a cargo del violinista Sebastián García, cuya ejecución obtuvo el aplauso inmediato del público.

La segunda parte del programa estuvo dedicada a la Sinfonía para cuerdas No. 11 de Felix Mendelssohn, obra vigorosa y luminosa que permitió apreciar la cohesión de la orquesta, así como la destreza de sus secciones, en un viaje musical cargado de dinamismo y sensibilidad.