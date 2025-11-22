La Orquesta Metropolitana de Saltillo deslumbró con un recital que abarcó del Barroco al Romanticismo

Saltillo
/ 22 noviembre 2025
    El violinista Sebastián García interpretó la obra de Bach, consolidándose como una de las figuras jóvenes más destacadas de la música en Coahuila. FOTO: CORTESÍA

Cuerdas Majestuosas reunió a la OMS en el Museo de las Aves

La Orquesta Metropolitana de Saltillo cautivó al público con un recital que llenó de música, técnica y emoción el Museo de las Aves. El concierto “Cuerdas Majestuosas”, organizado por el Instituto Municipal de Cultura, reunió a decenas de asistentes que disfrutaron de un programa especialmente diseñado para mostrar la riqueza del repertorio para cuerdas.

$!El público disfrutó de un concierto íntimo y de alto nivel artístico, impulsado por el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.
El público disfrutó de un concierto íntimo y de alto nivel artístico, impulsado por el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Bajo la batuta de la maestra Natalia Riazanova, directora artística de la OMSA, la presentación llevó al público por un recorrido sonoro que inició en la elegancia del Barroco y culminó en la expresividad del Romanticismo, destacando la calidad interpretativa de las y los músicos locales.

El recital abrió con el Concierto para violín en mi mayor BWV 1042 de Johann Sebastian Bach, pieza emblemática del repertorio universal que exige precisión técnica y un sentido profundo del fraseo barroco. La interpretación estuvo a cargo del violinista Sebastián García, cuya ejecución obtuvo el aplauso inmediato del público.

La segunda parte del programa estuvo dedicada a la Sinfonía para cuerdas No. 11 de Felix Mendelssohn, obra vigorosa y luminosa que permitió apreciar la cohesión de la orquesta, así como la destreza de sus secciones, en un viaje musical cargado de dinamismo y sensibilidad.

$!La maestra Natalia Riazanova dirigió un programa que recorrió distintas etapas musicales, del Barroco a la luminosidad del Romanticismo.
La maestra Natalia Riazanova dirigió un programa que recorrió distintas etapas musicales, del Barroco a la luminosidad del Romanticismo. FOTO: CORTESÍA

Sebastián García, invitado especial de la velada, cuenta con una consolidada trayectoria: obtuvo en 2014 el tercer lugar en el concurso nacional Tomás Ruiz Ovalle, debutó como solista con la Orquesta Filarmónica de Acapulco en 2016 y formó parte del Cuarteto Cromano entre 2018 y 2020. Hoy es integrante de la Orquesta Filarmónica del Desierto y funge como co–concertino de LaSuper Orquesta Filarmónica.

Al finalizar, la maestra Riazanova anunció que la Orquesta Metropolitana de Saltillo se prepara para cerrar el año con un Concierto Navideño, en colaboración con la Compañía de Ópera de Saltillo, previsto para diciembre.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

