Concluye en julio programa de estímulos fiscales; invitan a aprovechar los descuentos

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Saltillo
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    Concluye en julio programa de estímulos fiscales; invitan a aprovechar los descuentos
    Durante julio, los contribuyentes de Saltillo aún pueden regularizar adeudos municipales con estímulos fiscales que reducen significativamente el pago de recargos. CORTESÍA

Predial, adquisición de inmuebles, licencias, anuncios publicitarios, mercados, recolección de basura y otros conceptos forman parte del programa de incentivos fiscales

A unos días de que concluya julio, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene vigente un programa de estímulos fiscales dirigido a ciudadanos con adeudos en impuestos y derechos municipales, con el propósito de facilitar su regularización mediante importantes reducciones en recargos y sanciones.

El principal beneficio consiste en el cobro de un peso por cada año de recargos acumulados en el impuesto predial y en el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), una medida con la que la administración municipal busca incentivar que más contribuyentes se pongan al corriente antes de que finalice el plazo establecido.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/un-cuarto-de-los-pagos-de-predial-en-saltillo-ya-se-realizan-en-linea-DK19579846

Los estímulos no se limitan al pago del predial. También abarcan adeudos relacionados con establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, recolección de basura, Impuesto Sobre Espectáculos, Impuesto Sobre el Ejercicio de Actividades Mercantiles, mercados, servicios de tránsito, así como diversas sanciones administrativas y fiscales.

De igual forma, los beneficios aplican para multas derivadas de licencias y refrendos para la colocación y uso de anuncios y carteles publicitarios, además de conceptos relacionados con la ocupación de la vía pública, lo que amplía las opciones para que tanto ciudadanos como comercios regularicen su situación fiscal.

Estos incentivos fueron aprobados por el Cabildo de Saltillo a propuesta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos, con una vigencia exclusiva durante el mes de julio.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, hizo un llamado a quienes aún mantienen adeudos a aprovechar los últimos días del programa, ya que una vez concluido el mes volverán a aplicarse las condiciones ordinarias de cobro.

La funcionaria destacó que el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de la ciudadanía permite fortalecer las finanzas municipales y destinar mayores recursos a obras de infraestructura, mejora de los servicios públicos y programas que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

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Con este esquema, el Ayuntamiento busca no sólo recuperar cartera vencida, sino ofrecer una alternativa para que familias, comerciantes y contribuyentes regularicen sus obligaciones fiscales con condiciones más accesibles antes de que concluya el periodo de estímulos.

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Antonio Santos

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