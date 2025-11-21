Cierra definitivamente gimnasio desalojado en Saltillo; empleados denuncian despidos irregulares

Saltillo
/ 21 noviembre 2025
    Cierra definitivamente gimnasio desalojado en Saltillo; empleados denuncian despidos irregulares
    Usuarios llegaron al establecimiento y únicamente encontraron una nota anunciando el cierre temporal por “motivos operativos”. FOTO: VANGUARDIA

Una fuente anónima confirma que el local ha sido rentado a la competencia directa y que los trabajadores fueron ‘dados de baja a la mala’ sin seguridad social ni finiquitos claros

Una crisis laboral y comercial se desató tras el desalojo de un gimnasio en Saltillo. Una fuente interna confirmó a este medio el cierre definitivo de la empresa operadora de las instalaciones al norte de la ciudad.

“Es que Family se va. No habrá reapertura”, declaró el informante bajo anonimato, al detallar el destino de la empresa.

Exempleados denunciaron irregularidades en pagos y prestaciones tras el cierre definitivo del gimnasio desalojado al norte de Saltillo. FOTO: VANGUARDIA

La situación se agravó al conocerse que el espacio comercial ya fue reasignado. La misma fuente reveló que “el local ya está rentado a Fitsi, competencia directa de Family Fitness”.

A ello se suman denuncias de extrabajadores sobre sus condiciones laborales. Señalaron que “los trabajadores no teníamos seguro” de salud.

También mencionaron irregularidades en los pagos, pues las nóminas se manejaban de forma ambigua, llegando “por transferencia o depósitos en cajero”.

Trabajadores señalaron que no contaban con seguro y que fueron dados de baja sin finiquito claro. FOTO: VANGUARDIA

Al concluir la relación laboral, aseguraron haber sido “dados de baja a la mala”, sin claridad respecto a sus finiquitos. Además, “señalan a Rosy Salomón como responsable directa” de la situación.

El contexto de este caso inició la mañana del jueves 21 de noviembre de 2025, cuando representantes legales de la plaza comercial ejecutaron el desalojo por un supuesto adeudo en el pago de la renta.

El retiro del equipo de entrenamiento se realizó con respaldo oficial; dos elementos de la Policía Estatal y un secretario de Acuerdo y Trámite estuvieron presentes cerca de las 10:00 horas.

El local donde operaba el gimnasio ya fue reasignado a otra empresa, según confirmaron fuentes internas. FOTO: VANGUARDIA

La administración del complejo comercial emitió un comunicado breve ante la inquietud de los clientes, deslindándose de cualquier responsabilidad y señalando que los contratos son asunto “directo de la empresa operadora”.

Por último, usuarios que acudieron sin previo aviso al lugar solo encontraron una nota informando que las instalaciones permanecerían cerradas temporalmente por “motivos operativos”.

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

