Cierra definitivamente gimnasio desalojado en Saltillo; empleados denuncian despidos irregulares

Una crisis laboral y comercial se desató tras el desalojo de un gimnasio en Saltillo. Una fuente interna confirmó a este medio el cierre definitivo de la empresa operadora de las instalaciones al norte de la ciudad. "Es que Family se va. No habrá reapertura", declaró el informante bajo anonimato, al detallar el destino de la empresa.

La situación se agravó al conocerse que el espacio comercial ya fue reasignado. La misma fuente reveló que “el local ya está rentado a Fitsi, competencia directa de Family Fitness”. A ello se suman denuncias de extrabajadores sobre sus condiciones laborales. Señalaron que “los trabajadores no teníamos seguro” de salud. También mencionaron irregularidades en los pagos, pues las nóminas se manejaban de forma ambigua, llegando “por transferencia o depósitos en cajero”.

Al concluir la relación laboral, aseguraron haber sido “dados de baja a la mala”, sin claridad respecto a sus finiquitos. Además, “señalan a Rosy Salomón como responsable directa” de la situación. El contexto de este caso inició la mañana del jueves 21 de noviembre de 2025, cuando representantes legales de la plaza comercial ejecutaron el desalojo por un supuesto adeudo en el pago de la renta. El retiro del equipo de entrenamiento se realizó con respaldo oficial; dos elementos de la Policía Estatal y un secretario de Acuerdo y Trámite estuvieron presentes cerca de las 10:00 horas.

La administración del complejo comercial emitió un comunicado breve ante la inquietud de los clientes, deslindándose de cualquier responsabilidad y señalando que los contratos son asunto "directo de la empresa operadora". Por último, usuarios que acudieron sin previo aviso al lugar solo encontraron una nota informando que las instalaciones permanecerían cerradas temporalmente por "motivos operativos".