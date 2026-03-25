Conductor embiste a albañiles que viajaban en moto, en Saltillo

Dos empleados de una reconocida constructora resultaron lesionados tras chocar la motocicleta en la que viajaban contra una pipa, en el sector de la colonia Ciudadela.

Al lugar arribó una ambulancia de la Cruz Roja, donde se brindó atención al conductor de la motocicleta, Leopoldo N., de 24 años de edad. También fue valorado su acompañante, Juan Carlos N., de 33 años, quienes decidieron permanecer en el sitio con la esperanza de llegar a un acuerdo. Los afectados mencionaron que tenían pocos minutos de haber salido de su trabajo y que ambos se dirigían a la colonia Loma Linda.

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La motocicleta se desplazaba hacia el oriente por el bulevar Jesús Valdés Sánchez, mientras que la pipa de agua, remolcada por una camioneta Dodge Ram, circulaba en sentido contrario. Al llegar al cruce con la calle Monte Albán, el conductor de la camioneta les quitó el derecho de paso. Es decir, el vehículo circulaba de oriente a poniente y, al intentar dar vuelta hacia el sur por Monte Albán, fue impactado en el costado derecho.

La camioneta era conducida por Leopoldo N., de 24 años de edad, quien aceptó su responsabilidad. Debido a que los lesionados no requirieron traslado a una clínica, al probable responsable se le dio la oportunidad de llegar a un acuerdo de reparación de daños. Ambas partes aceptaron el acuerdo y Tránsito Municipal únicamente levantó un acta convenio.