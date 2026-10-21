Conductor embiste a motociclista y lo deja herido, en Saltillo

Un motociclista resultó gravemente lesionado y fue trasladado al Hospital General, luego de chocar contra un automóvil en la colonia Saltillo 2000.

El accidente ocurrió cuando el conductor del vehículo presuntamente realizó una vuelta sin tomar las debidas precauciones, en el cruce del bulevar Javier García Villarreal y la calle Museo de las Aves.

Jacinto N., de 48 años, conducía un automóvil Nissan Tiida en sentido de norte a sur por el bulevar Javier García Villarreal.

Sin embargo, al llegar al cruce con la calle Museo de las Aves, realizó una maniobra para girar hacia el poniente, desde el carril derecho hacia el lado izquierdo, sin percatarse de que por ese carril circulaba una motocicleta conducida por Reynaldo N., de 37 años.

Durante la maniobra, la motocicleta se impactó contra un costado del automóvil, lo que provocó que el motociclista saliera proyectado y terminara tendido sobre el pavimento.