Conductor embiste a motociclista y lo deja herido, en Saltillo

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    Conductor embiste a motociclista y lo deja herido, en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos para atender al herido.
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Auto le quitó derecho de paso a motociclista que conducía a su costado por el bulevar principal de la colonia Saltillo 2000

Un motociclista resultó gravemente lesionado y fue trasladado al Hospital General, luego de chocar contra un automóvil en la colonia Saltillo 2000.

El accidente ocurrió cuando el conductor del vehículo presuntamente realizó una vuelta sin tomar las debidas precauciones, en el cruce del bulevar Javier García Villarreal y la calle Museo de las Aves.

Jacinto N., de 48 años, conducía un automóvil Nissan Tiida en sentido de norte a sur por el bulevar Javier García Villarreal.

Sin embargo, al llegar al cruce con la calle Museo de las Aves, realizó una maniobra para girar hacia el poniente, desde el carril derecho hacia el lado izquierdo, sin percatarse de que por ese carril circulaba una motocicleta conducida por Reynaldo N., de 37 años.

Durante la maniobra, la motocicleta se impactó contra un costado del automóvil, lo que provocó que el motociclista saliera proyectado y terminara tendido sobre el pavimento.

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De inmediato, automovilistas y habitantes del sector se acercaron para auxiliar al lesionado. Al observar que tenía dificultades para incorporarse, solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911.

Minutos después, una ambulancia de la Cruz Roja acudió al lugar para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo al Hospital General, donde sería valorado para descartar posibles fracturas y determinar la gravedad de sus lesiones.

Por su parte, el conductor del Nissan Tiida fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, donde permanecerá bajo investigación por el delito de lesiones culposas, a fin de determinar su responsabilidad en el accidente.

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